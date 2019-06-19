墨西哥成立首家中国图书中心

中国外文局副局长刘大为向嘉宾赠送西文版《习近平谈治国理政》。 摄影 刘旭霞

人民网墨西哥城6月18日电 （记者 刘旭霞）由中国外文局和墨西哥图书馆合作建立、《今日中国》拉美分社承办的墨西哥中国图书中心揭牌仪式6月18日在墨西哥图书馆成功举办。现场来自墨西哥政府、社会组织、高校、企业、文化单位、新闻媒体等各界近200名嘉宾出席了活动。

中国外文局本次向墨西哥图书馆赠送了1000余种中国图书，包括《习近平谈治国理政》、《摆脱贫困》、《大中华文库》、《漫画丝绸之路》、《中国的发展战略》等涵盖当代中国历史、文化、政治、外交、旅游、汉语教学等各类别图书。

会议开始前，中墨嘉宾们在展厅内浏览着陈列着各类中文、中英双语、中西双语各种版本的图书。墨西哥读者阿方索对记者表示，通过阅读中国图书，将了解中国最新的发展动态，也是墨西哥向中国学习发展经验的重要渠道。

中国外文局副局长刘大为在致辞中介绍，墨西哥图书馆中国图书中心是中国外文局在海外合作建立的第十个图书中心，也是北美地区首家中国图书中心。中国图书作为向墨西哥人民介绍中国语言文化、发展中墨友好关系的重要平台，将架起中墨两国人民心灵沟通的桥梁。在中国图书中心建立以后，中墨双方还将开展新书研讨会、作家见面会、汉语学习讲座等内容广泛而丰富的活动，让中心充分发挥增进文化交流的作用。

墨西哥图书馆馆长何塞·雷伊瓦表示，中国文字从甲骨文发展到今天的汉字，经历了3000多年的历史，中国文字诗一般地展现了中国文化的辉煌与璀璨，中国图书中心的建立为墨西哥图书馆注入了新的精神财富，将让墨西哥读者领略中国卓越而悠久的东方文化。

墨西哥图书馆总馆长马克思·阿里阿卡认为，图书馆是墨西哥各级教师和学生获取信息的重要渠道，中国图书中心将为墨西哥的中文教育起到重要的推动作用，非常期待中心将来举办研讨会和讲座等各种形式的活动，让各界读者更加深入和全面了解中国。

“中国图书中心将为墨西哥人民打开一扇展示中国历史文化和当代中国发展的新窗口，墨各界读者可以充分利用这一重要文化载体，进一步加深对中国的全方位认知和了解。”中国驻墨西哥大使祝青桥表示，人文交流是中墨全面战略伙伴关系的重要组成部分，希望中墨不断加强和丰富人文和学术交流，让中墨优秀文化通过互学互鉴绽放出更加动人的魅力，为增进两国人民友谊不断做出新的贡献。

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