拉各斯大学孔子学院“中国文化周”在拉各斯中国商城开幕

人民网拉各斯6月18日电（记者 姜宣，特约通讯员林琼斯） 17日，由拉各斯大学孔子学院及中国商城联合主办，中国投资发展促进会、尼中发展研究院及华非优品展销中心协办的尼日利亚“中国文化周”在拉各斯中国商城拉开帷幕，茶艺展示、太极表演、中华书法及趣味乒乓球比赛等中国特色文化活动吸引了大量人员参观、体验。
拉各斯大学孔子学院中方院长王永静表示，通过文化展示与交流，增进了中尼两国人民相互了解，生动诠释了“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”的道理。
中国投资发展促进会会长刘长安称，此次文化周活动为当地民众了解中国文化提供了难得的机会，将进一步深化双方文化交流与传统友谊。
此次活动为拉各斯大学孔子学院“中国文化月”的一部分，配合文化周活动的还有“中国商城名优商品展”、“中国白酒文化节”等。
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