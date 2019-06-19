“‘一带一路’ 连通世界”2019中国电影节在阿布贾开幕

人民网阿布贾6月19日电（记者 姜宣） 18日晚间，尼日利亚首都阿布贾贾碧商业城银鸟影院内座无虚席，由中国驻尼日利亚大使馆主办，四达时代尼日利亚公司承办的“‘一带一路’，连通世界”2019中国电影节在尼日利亚首都阿布贾开幕，来自中国的大片《流浪地球》将在这里进行为期两天的展播。

驻尼使馆文化参赞李旭大表示，尼日利亚影视以“瑙莱坞”著称，是世界第二大影视出品国，每周有多达50部影视作品推出，在非洲、欧洲及美国受欢迎，但是还未大量进入中国市场。到2020年，中国电影产业票房收入将达到300亿美元，超过美国成为世界第一大电影市场。中尼影视文化合作前景广阔，将为中尼两国文化交流做出突出贡献。

尼日利亚国家影视审查委员会主任代表阿隆盖·奥拉耶米女士表示，作为尼日利亚负责影视审查的机构，认为《流浪地球》是一部很好的科幻电影，不仅教授人们有关太阳系等科学知识，还教育人们在任何时候都不要放弃希望。

四达时代尼日利亚公司总裁张军旗表示，近年来，四达时代在尼投资达2.2亿美元，用户达400万。自2015年“万村通”项目提出至今，四达时代已为尼1000个村庄、2万户家庭及300个社区免费提供了2万台机顶盒、3000个太阳能板、2000个投影仪及1000台数字电视，为数百万尼日利亚人民提供了丰富多彩的影视节目，成为了中尼人民互相沟通、相互理解的重要桥梁。

四达时代海外市场拓展中心总监王晋介绍称，近期，还专门组织人员为《我不是药神》、《白蛇传》等影片配音，届时，尼日利亚的观众将能够很轻松地欣赏到更多优秀的中国影片。

来自科特迪瓦13岁的布瓦看完电影激动地说，“听说过《流浪地球》，但没看过。但是今天我看，我想今天晚上肯定是睡不着了，太震撼了！”

新闻文化部常秘特别助理阿库多·恩古奇、尼日利亚中国同学会主席穆罕默德·苏莱曼，有关政府部门、艺术与文化组织及电影公司代表等参加了观影活动。

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