外媒：传美芯片商要求放松华为禁令

参考消息网6月18日报道外媒称，知情人士说，包括高通公司和英特尔公司在内，华为的美国芯片供应商正悄悄劝说美国政府，要求其放宽对这家中国技术巨头的销售禁令。

据路透社6月16日报道，一名知情人士说，美国顶尖芯片制造商英特尔公司和西林克斯公司的高管5月底参加了一次与美商务部的会议，讨论对美国政府将华为列入黑名单这一举措的反应。

报道称，由于美国政府所谓的国家安全问题，这项禁令禁止美国供应商在未经特别批准的情况下向世界第一大电信设备企业华为公司出售产品。

四名知情人士说，高通公司也已就此问题劝说美国商务部。

三名知情人士说，芯片制造商认为，华为公司出售智能手机和计算机服务器等产品的部门使用的是常见部件，因而不太可能带来像华为5G网络设备那样的安全担忧。

报道称，在2018年华为花在购买零部件上的700亿美元中，约110亿美元流向了高通公司、英特尔公司和美光科技公司等美国企业。

例如，知情人士说，高通公司希望能够继续向华为出售用于手机和智能手表等常见设备的芯片。

美国半导体工业协会承认，它代表企业安排了与美国政府的磋商，目的是帮助企业遵守禁令，并向官员们简要介绍禁令对企业带来的影响。

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