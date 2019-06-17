拉斯维加斯动漫展开锣

各种动漫人物粉墨登场 拉斯维加斯动漫展资料图片

人民网美西6月16日电（记者邓圩）当地时间6月14日一16日， “复仇者联盟”，“银河守护者”和“星球大战”中的人物聚集在在拉斯维加斯会展中心，让大家一睹超级英雄的风采。为期三天的拉斯维加斯动漫展拉开动漫和电游等流行文化年度大戏。

一年一度的拉斯维加斯动漫展，又被称为漫画展，是各界漫迷交友的地方。此次展览上，负责创作漫威和DC主流的作家和艺术家进行小组讨论，数十名粉丝也有幸到场，而漫迷们熟悉的动漫名人来到活动现场，更掀起阵阵高潮。

值得注意的是， 在2019年拉斯维加斯动漫展上，大量的独立工作室构成了参展商。 16日下午，多平台出版商STRANGER COMICS以出色的展台设置吸引了众多观众，这家公司以出品高度冒险的各种主角人物而闻名，据悉他们正与HBO开发新角色。已故的迈克尔特纳名下出版社ASPEN MLT公司则以作家和制作设计师携新系列动漫首次亮相吸引眼球。这些出色的出版商和制作公司可能正在创造下一个流行文化大运动。

动漫展正逢父亲节，主办方为孩子们准备了一个热闹的亲子活动，不但十岁以下的儿童免费入场，还有不少动漫名人亲临现场为孩子们和漫谜签名、照相。据悉美国动漫及衍生产业年产值超过7000亿美元，动漫市场对培育观众群体十分重视，拉斯维加斯动漫展对家庭观众的重视在这个父亲节活动中体现无遗。

分析人士认为，美国动漫产业发展路径十分值得关注，他们依托产业先发优势，以核心品牌与形象为基础，打造科技化、信息化动漫影视游戏精品，制作视听盛宴，延伸发展动漫产业链，获得了全球最大市场利益。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)