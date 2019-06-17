中铁隧道的海外开拓之路：隧贯山河，道通天下

中铁隧道集团国际事业部总经理刘陈玉 王文 摄影

人民网瑞典6月17日电（王文）日前，国际公共交通协会年会（Union Internationale des Transports Publics 简称UITP）于瑞典首都斯德哥尔摩召开。UITP成立于1885年，是可持续城市交通的热情倡导者,致力于促进全球城市地区的可持续交通发展，通过创造和分享先进的知识和专业技术来激励创新,提高生活质量。本届UITP主题为“公共交通的艺术”，来自全球96个国家和地区的1500家企业参加盛会。来自中国的企业代表有华为、中铁隧道等。

会议期间，由世界银行组织的主题为“中国交通海外投资：当前趋势与机遇”研讨会上，刚刚成立的中铁隧道瑞典公司崭露头角，引起诸多欧洲业主单位与基建领域企业的关注，并吸引了数家欧洲大型金融集团的兴趣，其中德国KFW银行集团主动联系并表达了今后在投融资方面合作的强烈意愿。本网记者专访了中铁隧道集团国际事业部总经理刘陈玉，探讨中国企业的海外创业之路。

记者：我们听说中铁隧道在此次会议期间得到多方认可和之前业主的大力推荐，您觉得隧道局在海外发展的优势在哪里？

刘陈玉：是的，在刚刚结束的研讨会上，我们之前的业主以色列NTA的代表在自己的主题演讲中，从业主的角度高度评价我们的专业技术实力和施工管理，这是业主单位对我们能力的认同和肯定，这也是对我们最好的推荐。早在中国的市场发展阶段，在我们做过的的地下工程中，就经历了各种各样的地质，从西南地区的喀斯特地形到西北地区的黄土地质，再到淮南地区的富含水地质，还有像北京地区的软土地质，所谓的地质博物馆我们都是见识过，经历过并解决过的。现在我们走出来，各种各样的可能性我们都有经验、有办法和知识去解决克服，这些能力就是我们的一种依靠。

这些年来从发展中国家，再到几个发达国家，我们在当地适应的非常好。目前我们都是大量的本地雇员，新加坡项目管理团队几乎都是当地人员，这样使我们比较容易融入当地的文化，熟悉当地的管理规范、规则。基本上靠这两条的话，我们在南美，东南亚，中东做的都不错。

记者：就没有失败过吗？对施工公司来说，失败的经验是不是更珍贵，因为它为未来的解决方案提供了宝贵的经验。

刘陈玉：是的。整个工程行业相对来说是比较辛苦的一个行业。2009年我们就出来了，当时是在波兰的一个项目，因为海外工作经验不足，我们先拿项目，再成立公司。当时工期的压力很大，虽然我们遵守了当地的法律法规，但是当地的工程施工中会有一些约定俗成的通用常规做法，这些是我们外来的公司不了解的，也是最吃亏的地方。 所以后来我们再去其他地方做市场开发，首先做的就是招募本地雇员，我们通过他们来了解当地市场是如何运转的。

可是，很多我们招聘的当地工人都会带着律师，把他们日常工作中的每一件小事从法律的角度记录下来，将来起诉我们。合作的过程中产生一些分歧是不可避免的，他们是带着“放大镜”来“纠错”的。作为一个新进的外来公司，这无疑加剧了我们的困难。这个项目是我们中国企业走向发达国家市场过程中一个里程碑式的悲剧。

记者：惨痛的经验如果把握好，也许会是最好的财富。现在你们的海外市场布局如何？

刘陈玉：很感谢那次经历，现在我们公司海外的管理人员、骨干成员都是当时成长起来的。从那时起我们认识到如何尊重法律、规则和使用当地的雇员，如何尊重合同、如何规避风险。现在即使他们再带着“放大镜”过来我们也不怕，因为我们有自己的公开合作伙伴，有自己的律师。到了以色列以后，我们从最开始就像当地的公司一样，聘请了专业的律所，但我们和当地律所合作更多的是为了保护我们，而不是去欺负业主，动辄起诉。现在我们双方进入蜜月期，成为一种非常良性的循环。以色列业主NTA到处宣传我们，因为我们让他们在公众面前，在财政部、交通部面前直起腰来。我们是实实在在地帮助到了业主，帮他们将工程保质保量完成，还提前了两个月工期。截至目前，在以色列基建市场没有任何一个承包商具有我们这样的优势。

如今，我们的海外项目集中在中高端市场，从成本角度考虑，地下工程的成本比地上要高得多，也只有发达国家地上空间变得十分珍贵，开始开发利用地下空间，就像斯德哥尔摩这样的大城市。因此我们的发展基本上集中在发达国家，去年我们的海外新签合同额是21亿美元，应该说考虑到我们的规模的话这个数字并不算小。目前在国外，我们有8个分支机构，如新加坡、以色列、智利、秘鲁、瑞典等，都有一个长期的发展战略，只有瑞典市场处于一个早期开发阶段，还没有签署合同，但已经有数个项目进入招投标阶段。

记者: 今天您参加UITP，也看到了很多来自全球的竞争对手或潜在的合作者，和他们相比，您觉得中铁隧道有哪些优势和劣势？对于中铁隧道未来的市场发展您有哪些预估？

刘陈玉：其实呢，今天这个展会本身是非常棒的，我之前也参加过两次UITP的展会，组织的很好，大家的热情也很高。不过有一点特殊的是，今天这个展会，我们这个行业的参展商只有我们一家，我们也就有了更多的潜在机遇和机会，如比利时布鲁塞尔公共交通管理局、波兰华沙地铁有限公司、南美哥伦比亚地铁有限公司、非洲赞比亚等业主单位均对集团表现出了极大兴趣，并邀请前往考察调研。法国设计公司Egis、法国军工企业Thales、与新加坡分公司有合作关系设计公司COWI等客户前来参观展台并表示了今后继续加强合作的愿望，各方同意将加深对欧洲地区项目信息的共享与交流，对集团在欧洲市场的业务扩展具有积极深远的现实意义。更为难得的是， 本届UITP展会又是在斯德哥尔摩举办，承办方正是瑞典斯德哥尔摩地铁公司SL，我希望通过这个窗口，他们对我公司能够有一些认识，借此机会能让他们更多的了解我们，通过和各行业的人员的交谈，他们给了我们很多有建设性的建议。

记者: 您如何看待中国“一带一路”倡议对贵公司的影响，以及您如何借此东风拓展海外市场？

刘陈玉: 其实“一带一路”真正的核心在于双赢，我们改革开放四十年来积累的经验优势、技术优势、管理优势，结合”一带一路“倡议，和当地一些资源不足的地方结合起来，我相信是可以真正的为不同国家的行业带来发展，带来进步，这才是“一带一路”的真正含义所在。比如我们在以色列，并没有带中国的资金过去，我们为什么能够得到业主的认可，高度地契合“一带一路”的政策，事实上我们把中国工人的勤劳能干，中国团队的管理优势，真正的发挥出来，使当地的业主，当地的社区，当地的行业受益，这才是“一带一路”所要倡导的。我们中铁隧道的使命就是“隧贯山河，道通天下”，让我们中铁隧道的承建项目在全球开花。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)