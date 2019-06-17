全丹学联羽毛球比赛举行

人民网哥本哈根6月16日电（单联） 为丰富在丹留学的学生学者群体的课余生活，促进学者间的相互交流与合作， 6月15日下午，全丹学联羽毛球比赛在丹麦首都哥本哈根市N?rrebrohallen球馆举办。来自哥本哈根大学，哥本哈根商学院，丹麦科技大学以及奥尔堡大学的40多名师生齐聚球馆，经过长达3个多小时的激烈争夺与竞赛，最终产生了男单，女单以及男女混双项目的冠亚军。

自2018年11月起，全丹学联就开始面向学生学者组织定期免费的羽毛球活动，迄今已持续活动达七个月之久，参与人数众多。学联执委会感受到了学生学者对于羽毛球活动的热情，因此在本学年末尾成功举办了全丹学联羽毛球友谊赛，以此为留丹的学生学者提供一个互相交流、切磋球技的平台。

比赛结束后，全丹学联代表与中国驻丹麦大使馆10多位代表进行了男子双打，男女混打等项目的友谊赛，过程也相当激烈，选手斗志高昂。最后，活动进入颁奖环解。中国驻丹麦大使馆彭斯震参赞、张济宇武官和杨晓蓉参赞等使馆领导，全丹学联主席董国位以及丹麦中华工商联合协会会长陈慧君和副会长林丹分别为获奖选手颁奖。

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