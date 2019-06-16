“中国旅游文化周”在加拿大开幕

人民网6月15日多伦多电（记者吴云）由中国驻多伦多旅游办事处与中国驻多伦多和温哥华总领事馆联合主办的“中国旅游文化周” 当地时间6月15日在加拿大最大城市多伦多拉开帷幕。

中国驻多伦多旅游办事处主任杨文婷表示，在加拿大举办“中国旅游文化周”旨在展示中国丰富多彩的旅游和文化资源，促进加拿大民众对中国的了解，积极推动加拿大游客赴华旅游，从而增进中加两国人民的相互了解和友谊。

“中国旅游文化周”期间，中国驻多伦多旅游办事处将举办丰富多彩的旅游推介活动，如“美丽中国”图片展、中国旅游产品展示、旅游摄影。此外，他们还特别邀请四川曲艺研究院为当地观众进行精彩的文艺演出以及展示糖人、糖画、剪纸等非遗传统手工工艺。除多伦多外，“中国旅游文化周”还将在温哥华举行。

此次“中国旅游文化周”活动是中国文化和旅游部推出的全球国家营销品牌活动。自5月15日至6月30日，海外中国文化中心和旅游办事处将全球联动同步举办“中国旅游文化周”活动，目的是通过旅游推介和人文交流重点讲好当代中国故事，促进中国旅游高质量发展，从而达到“以文化提升旅游品质，以旅游促进文化传播”文旅融合的目标。

(责编：崔越、杨牧)