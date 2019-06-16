“可汗探索―2019”多国维和军演在蒙古国开幕

人民网乌兰巴托6月15日电（记者 霍文）由蒙古国和美国共同主导的代号为“可汗探索―2019”多国维和军演15日在蒙古国首都乌兰巴托以西65公里的武装力量训练中心拉开帷幕。来自蒙古国、中国、美国、韩国、日本、印度等38个国家的1700多名官兵将参演。
中方派出由陆军某旅副参谋长孔建辉中校率队共38名军人参演。中国驻蒙古国大使邢海明出席开幕式并慰问中方参演官兵。
蒙古国总统、武装力量总司令巴特图勒嘎、国防部长尼玛·恩赫包勒德、武装力量总参谋长冈巴特少将、美国印度洋-太平洋司令部司令、海军上将菲利普·戴维森及部分驻蒙使节、武官出席开幕式。
蒙美“可汗探索”联合军演始于2003年，此后每年在蒙古国举行一次。2006年开始发展成为多国军事演习。中国军队2015年首次派实兵参演。
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