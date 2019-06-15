中国动画联合展台亮相法国阿纳西

在中国联合展台，国外动画发行商正与中方代表进行交流 本报记者刘玲玲摄

人民网阿纳西6月14日电（记者刘玲玲）法国阿纳西国际动画电影节10-15日在法国阿纳西举行，由国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办的“中国联合展台”精彩亮相，这是中国联合展台第二次参加昂纳西国际动画节。本次中国联合展台由中国国际电视总公司承办，央视动画、陕西飞鸟动漫、浙江蓝巨星、广东咏声动漫、北京动漫游戏产业协会等14家动漫机构参加。动画节期间，中国联合展台举办了“视听中国—中国优秀动画推介会”和“视听中国—中国动漫国际合作论坛”等系列活动。

中国优秀动画推介会选取了《中国神话故事》《大禹治水》《百鸟朝凤》《武圣关公》《小鸡彩虹》等10部优秀动画作品进行专场推介。

这些独具“中国风”特色的动画精品代表着中国动画的新发展、新水平。一方面，经典的神话故事中充满了中华民族的勇敢、智慧、善良与不屈不挠的抗争精神，已成为中国动画汲取创作营养的宝贵资源。《中国神话故事》《大禹治水》《武圣关公》等佳作正是取材于中国经典神话民间故事，不仅吸引国人的关注，也抓住了海外观众的兴趣点。另一方面，具有高辨识度的中国传统艺术形态与元素已成为中国动画独具风格的创作手法。《百鸟朝凤》这部作品充满了浓郁的中国水墨画风格；《愚公移山》的美术风格参照了北宋王希孟的《千里江山图》，音乐创作则借鉴了河南豫剧元素。此外，3D、4K等新技术新应用以及工业化制作观念等也被广泛运用在今天的中国动画创作中。

推介会以动画为媒介，通过视频展示的方式，向海外观众充分展示中国悠久灿烂的历史文明，生动讲述今天中国精彩生动的鲜活故事，吸引了国际同行的关注和兴趣。

在中国动漫国际合作论坛上，中外知名动画公司的代表们齐聚一堂，共同探讨了动画国际合作合拍面临的挑战与机遇，分享合作经验，交流创作灵感。与会嘉宾一致认为，中国故事为世界动画创作提供了丰富的题材和创作灵感，应加强国际合作，创作更多讲述中国故事、具备国际品质的动画精品，实现合作共赢。

论坛上，优扬动漫、两点十分、仲山文化、广州咏声、天天成长等中方动画公司还分别介绍了《功夫袜》《璃心战纪》《杨门女将》《狮子学狮》《天天成长记》等动漫项目，积极寻求国际合拍合作。其中，《杨门女将》改编自中国地方戏曲，在推介时引起不少海外同行的关注。导演白志军表示，独具魅力的地方文化作品正是中国特有的资源优势。

阿纳西国际动画电影节是当今世界上规模最大、规格最高、动画界人士参与最多的专业动画节展之一。本届动画电影节吸引了全球近90个国家和地区的11000多名动漫专业人士参与，参与者来自超过820家各类公司，约490家为节目买家、发行商和投资者。

(责编：贾文婷、杨牧)