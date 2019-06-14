蒙古国立大学孔院下设18中学孔子课堂在乌兰巴托揭牌

人民网乌兰巴托6月14日电（记者 霍文）由孔子学院总部/国家汉办主办，蒙古国立大学孔院承办，蒙古国立大学孔院下设18中学孔子课堂揭牌仪式14日在乌兰巴托举行，这是该院继乌兰巴托大学、国立23中学、达尔罕彩虹中学、希望汉语中学之后，在蒙古国开设的第5家下设课堂。

蒙古国立大学孔院院长朱军利在致辞中表示，蒙古国立大学和中国山东大学共同合建的蒙古国立大学孔院2007年6月开始试运营，2008年5月揭牌，是蒙古国规模和影响力最大的孔院。现有5家下设课堂和11个教学点，60多名总部派遣的志愿者和专家教师，在读学生超过5000名。

朱军利院长说，蒙古国立大学孔院已发展成为蒙古国汉语教学与师资培训基地、汉学研究与文化传播基地、HSK考试与奖学金推荐中心，在蒙古国赢得了广泛的知名度、良好的口碑和信誉，成为中蒙两国人文交流的旗舰。他表示，今后一定不忘初心，牢记使命，力争创建全球示范孔子学院，争取为中蒙两国的人文交流作出更大贡献。

蒙古国立18中学校长钦巴特首先介绍了学校的发展历程、办学宗旨、学校特色等基本情况。他说，国立18中学汉语师资队伍不断壮大，汉语教学水平持续提高，这与蒙古国立大学孔子学院的大力支持密不可分。今天国立18中学升格为孔院下设孔子课堂，为学校汉语教学的发展迎来新的发展机遇。他坚信，在蒙古国立大学孔院支持下，学校一定会把孔子课堂建设好，进一步提高办学质量、扩大办学规模，为学生提供更高端的汉语学习平台。

山东大学国际教育学院院长郑春教授在致辞中说，山东大学1994年开始招收蒙古国学生，如今毕业生已经遍布蒙古国政府、银行、高校等各个领域。蒙古国立大学孔院始终致力于中蒙两国优秀文化的交流与合作，取得了显著成绩。他希望18中学孔子课堂能够发挥自身优势，培养更多懂汉语、了解中国文化、乐于为中蒙关系健康发展作出贡献的青年才俊。

中国驻蒙使馆文化参赞李薇在致辞中说，蒙古国立大学孔院在汉语教学、文化推广、汉学研究和社会公益事业等领域取得了丰硕成果，先后四次获评“全球先进孔院”、“全球孔子学院先进个人”。中蒙两国人文交流是双边关系的重要组成部分，为推动两国关系发挥了重要作用。她希望蒙古国立大学孔院百尺竿头，更进一步，为中国“一带一路”倡议与蒙古国“发展之路”有效对接作出更大贡献。

蒙古国中华总商会会长杨晓琪、中国银行乌兰巴托代表处副首代杨继勇、蒙古国立大学孔子学院副院长其米德策耶、中国国航蒙古分公司总经理阿木古楞、赴蒙志愿者管理教师领队于佳欢、伊赫扎萨克国际大学校长温德瑞拉等嘉宾，以及蒙古国主流汉语学校校长、中文系主任、本土汉语教师、孔子学院专家教师志愿者教师、各学校学生、家长代表百余人出席揭牌仪式。揭牌仪式前，蒙古国各汉语学校学生表演了丰富多彩的文艺节目。

据介绍，蒙古国立18中学创建于1956年，是一所外国语特色学校，开设外语教学已有30年。该校自2007年开设汉语课程，向孔子学院总部申请汉语教师已有12年。孔子课堂的揭牌，标志着该校汉语教学事业迈向新的里程碑。

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