丝绸之路国际时装周将走进米兰

人民网米兰6月14日电（记者 叶琦）6月13日，中关村环球时尚创意产业联盟常务副主席兼秘书长、丝绸之路国际时装周组委会主席王浩天一行访问了意大利米兰中国文化中心，与米兰中国文化中心主任李群来、意大利手拉手意中文化交流协会副主席菲利浦、中意文化艺术节组委会相关代表召开了座谈会。各方就中意文化艺术交流及时尚产业互动达成多项合作共识。

王浩天向参会代表们介绍了中关村环球时尚创意产业联盟的发展历程及产业平台建设情况，并就丝绸之路国际时装周落地米兰的筹备进展和工作思路与参会代表进行了探讨，就联盟决定在米兰设立代表机构及后续运营方向表达了理事会的意见。王浩天代表理事会委任米兰中国文化中心主任李群来为中关村环球时尚创意产业联盟米兰代表处首席代表，并向其颁发了委任状。

李群来代表米兰中国文化中心向王浩天一行的到访表示了欢迎，介绍了中心的运营情况和未来活动规划，其表示在接受联盟的委任后，将进一步致力于做好中心与联盟的双平台建设，利用中心的多方资源与优势，进一步推动联盟在米兰的资源整合、产业互动、文化交流、项目落地等多方面的工作。

菲利浦代表意大利手拉手意中文化交流协会对王浩天一行表示了欢迎，其介绍了协会多年来致力于推动中意文化交流方面所作出的努力及举办的一系列活动，并详细介绍了意大利中国文化艺术节的举办情况及后续规划，各方就艺术节的举办方案进行了讨论，并达成了一系列战略合作共识。菲利浦代表中意文化艺术节组委会邀请王浩天出任中方主席，并向其颁发了聘书。

经过本次会晤，各方达成一系列重要共识，丝绸之路国际时装周将走进米兰与中意文化艺术节联袂举办、中关村环球时尚创意产业联盟将设立米兰代表处、中意文化艺术节中国组委会将设立于北京中关村环球时尚创意产业联盟总部驻地、中意文化艺术节将与丝绸之路国际时装周在中国的城市落地中行成战略联动。各方表示，希望通过上述一系列的战略合作，进一步共同搭建好中意两国的文化交流平台，进一步在文化、艺术、时尚、教育、旅游、商贸等领域行成资源互补与产业促进。

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