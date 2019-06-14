中塔“一带一路”建设 五大样板工程

人民网讯 2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦提出了共建“丝绸之路经济带”，得到中亚国家的率先响应。6年来，中亚各国对“一带一路”的认知越来越清晰，从最初的天然好感上升为真心的支持与期待。乘着共建“一带一路”的东风,中国与中亚国家合作成果斐然，中亚也成为建设“一带一路”的“示范区”。

应塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙邀请，国家主席习近平于6月14日至16日出席在杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会并对塔吉克斯坦共和国进行国事访问。中国驻塔吉克斯坦大使刘彬在接受媒体采访时表示，近年来中塔两国在“一带一路”倡议为主轴的务实合作取得了丰硕的成果，去年中塔两国的贸易额突破了15亿美元，中国已经成为塔吉克斯坦第一大投资来源国。习近平主席此次出访将为中塔两国在各个领域的合作带来新的机遇和广阔的发展前景。

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瓦亚铁路

2016年8月24日，塔总统专列缓缓驶入中企修建的瓦亚铁路隧道

2016年８月，由中国铁建参建的连接塔吉克斯坦瓦赫达特和亚湾的“瓦赫达特—亚湾”铁路（简称瓦亚铁路）正式通车，这条铁路是丝绸之路经济带建设框架内首个开工并建成的铁路项目，连接塔国中段与南段铁路，让这个国家首次实现铁路互联互通。

瓦亚铁路建成前，塔吉克斯坦铁路分为南中北三段，三段互不相连，中部和南部居民需要坐火车绕道邻国才能来往。这条铁路的建成将大大缩短塔中部和南部地区之间的路程，大幅降低两地间运输成本，大幅提升塔整体运输能力，对塔经济发展具有重要战略意义。未来，瓦亚铁路还将成为连接中国—塔吉克斯坦—阿富汗—伊朗国际铁路交通的枢纽，进一步促进“一带一路”建设，加快中国同中亚地区的互联互通。

为感谢中国建设者，塔政府向中国铁建总裁庄尚标等４人授予“功勋建设者”勋章。中国铁建瓦亚铁路项目总工程师程绍山表示，中国铁建让当地人感受到了中国速度、中国质量和中国设计理念，当地人深切感受到“一带一路”倡议给他们带来的实实在在的好处。

(责编：贾文婷、燕勐)