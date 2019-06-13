尼日利亚举行大型“民主日”庆祝活动

人民网阿布贾6月13日电（记者 姜宣） 12日，尼日利亚首都阿布贾举行了大型“民主日”庆祝活动，总统穆罕默杜·布哈里出席并发表讲话，有关国家领导人、各国驻尼使节、州政府代表及首都各界人士等数千人齐集阿布贾雄鹰广场。

布哈里表示，感谢人民对他的信任与独立选举委员会公正的工作，使得他在今年大选中再次取胜。他说，过去四年，尼日利亚在面对安全、经济和反腐败三大挑战方面取得了坚实进展。打击了博科圣地，安全环境好转；抑制了通货膨胀，增加外汇储备至450亿美元，经济连续8个季度实现正增长，2019年国内生产总值预期增长为2.7%。

布哈里称，政府在社会扶持方面做了大量工作。通过供餐计划，为数百万学龄儿童提供伙食；通过借款计划，向商人和企业家提供小额贷款；安置了大量流离失所者；较好处理了全国新发生的不安全问题；建立贫穷和易受害家庭数据库，制定了脱贫规划；编制了失业青年数据库，以方便应聘。

对照中国、印度在减贫方面的成就，布哈里承诺，将在10年内使1亿尼日利亚人摆脱贫困。并表示，在接下来的四年里，将致力于实施改革计划，减少社会和经济不平等。主要包括：

刺激农村经济，向农民提供小额信贷和投资，向微型企业提供信贷，建造农村公路。扩大城镇企业规模，鼓励和支持基本商品国内生产，减少依赖进口商品。加大在高等教育和技术教育方面投资，使适应新技术时代。加快对初级、第二、第三级卫生保健规划、干预措施和基础设施建设，提高医疗人员素质，防止人才流失。在粮食安全方面，支持私营部门一体化和出口扩张计划。支持农村社区从柴火改用燃气等清洁资源。建立农产品加工区，增加农业产量，提高农业生产力。投资扩大输电和配电基础设施，保证居民用电。继续实施铁路、海港、机场、公路和桥梁项目，打通全国交通大动脉，努力解决港口货物清关时间过长，道路拥挤等问题。邀请投资者开发更多以天然气为基础的项目。

布哈里呼吁各州政府积极开展招商引资，投资发展人力资本，减少官僚主义和腐败，主办和出席投资峰会，改善营商环境。

据了解，尼日利亚“民主日”原为5月29日，为纪念莫绍德·阿比奥拉和巴巴加纳·金基拜在尼民主进程中的贡献，经参众两院批准，修改为6月12日。布哈里已于近期经签署命令，批准授予阿比奥拉与金基拜国家荣誉，并正式批准6月12日为“民主日”及全国公共假日。

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