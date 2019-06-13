中吉共建“一带一路” 五大精品工程

人民网讯 2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦提出了共建“丝绸之路经济带”，得到中亚国家的率先响应。6年来，中亚各国对“一带一路”的认知越来越清晰，从最初的天然好感上升为真心的支持与期待。乘着共建“一带一路”的东风,中国与中亚国家合作成果斐然，中亚也成为建设“一带一路”的“示范区”。

应吉尔吉斯共和国总统热恩别科夫邀请，中国国家主席习近平于6月12日至14日对吉尔吉斯共和国进行国事访问并出席在比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议。中国驻吉大使杜德文6月9日在接受中国媒体联合采访时表示，中吉建交27年来，两国关系始终保持健康稳定发展势头。2018年6月，习近平主席和吉总统热恩别科夫共同宣布中吉建立全面战略伙伴关系，将中吉关系提升到了新高度。今年4月，吉总统热恩别科夫出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，两国领导人一致同意加强“一带一路”同吉“2040年发展战略”对接，推动中吉友好合作取得更多成果，惠及两国人民。

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奥什医院

这是2019年4月22日在吉尔吉斯斯坦南部奥什州奥什市拍摄的中国援建的吉尔吉斯斯坦奥什医院。新华社发

中国援建的吉尔吉斯斯坦奥什医院2019年4月22日在吉南部奥什州奥什市举行交接仪式。吉总统热恩别科夫在交接仪式上对中国的无私援助表示感谢，称中国是可靠的朋友和战略伙伴。

热恩别科夫说，中国是吉尔吉斯斯坦的近邻、可靠的朋友和战略伙伴。吉中合作将继续发展，这符合双方长远利益。他说，这所医院将为民众提供高质量和全方位的医疗服务，创造良好的医疗条件。

奥什医院位于吉尔吉斯斯坦奥什市，是一所可容纳150个床位、日门诊量200人次的外科医院。它的投入使用将改善周边医疗环境，解决当地居民看病难的问题。

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