第十届中欧企业家峰会在伦敦开幕

人民网伦敦6月12日电 （白天行）第十届“中欧企业家峰会”日前在英国伦敦开幕。本届峰会以“创新、复苏、共赢：迈向中欧商业合作新纪元”为主题，围绕金融、创意文化和医疗健康三大行业展开讨论。深入解析中欧政治、经济、市场环境，共同探讨企业国际化发展战略，展望中欧商业创新合作，推动双边包容性的经济增长。500余位中欧政要、企业家领袖和专家学者共聚英国及爱尔兰，就中国对外开放政策及全球经济环境、中欧金融机构协调发展、未来城市建设及可持续发展、中国经济转型、中欧科技创新领域合作等热点话题进行深入交流、讨论。

开幕式上，中国驻英国大使刘晓明发表主旨演讲。谈及经济全球化，他说，中国始终本着善意和诚信，秉持相互尊重、平等互利的精神，努力通过磋商解决问题，维护全球经济稳定和发展。刘晓明指出，长期以来，中欧在改善全球经济治理、维护多边主义、倡导自由贸易等重大问题上拥有广泛共识，双方合作基础牢固。他认为，中欧双方需加强信任合作，夯实理念共识；加强规则合作，引领创新升级；加强开放合作，发展共享机遇。他表示，新形势下的中英合作前景也十分广阔，双方要坚定信心，推进中英关系“黄金时代”行稳致远；保持自主，营造开放、透明、公平的营商环境；着眼长远，为“后脱欧时代”中英关系创造有利条件。

英国国际贸易部投资部长格雷厄姆·斯图尔特（Graham Stuart MP）在演讲中提到，几个世纪以来，通过思想、商品和服务的交换，英中经济和文化纽带的增长已经发展成为每年价值超过800亿英镑的全球贸易关系。他认为，脱欧的过程中必然存在短期的不确定性，英国是欧洲最大的科技产业所在地，去年有众多科技及初创企业在这里成立，英国政府致力于让这个国家成为一个真正全球化、独立、开放的贸易国家，而中国将是这个过程的重要组成部分。他表示，作为支持“一带一路”倡议的一员，英国也是中国的天然合作伙伴，将提供“一带一路”实现过程中的一些主要支持。

中国前对外经贸部副部长、中外企业家联合会联合主席龙永图发言强调，面对严峻的经济现状，中英合作势在必行，中国正在转向高质量经济发展，需要借鉴欧洲国家成熟的市场经济以及其企业家精神。龙永图称，“一带一路”倡议是中欧的商业机遇，同时，当下的世界经济贸易形式使得中欧合作变得迫切，单边主义正在摧毁多边主义的基础，贸易保护主义正在侵蚀摧毁世界经济的引擎， 所以中欧各个国家必须团结。他认为，贸易保护主义不但不能摧毁中国的士气，反而会促进中欧间更紧密的合作。

英格兰及威尔士原总检察长加尼尔勋爵（Lord Edward Garnier QC）在主旨演讲中提到，“不论是在过去还是在现在，许多人经常谈到中英关系‘黄金时代’以及贸易关系‘黄金时代’。但实际上，并没有真正的所谓的‘时代’，只有大家聚在一起，才能创造这样的时代”。加尼尔认为，不管脱欧与否，英国仍旧是世界最大的经济体之一，会继续在贸易与商业方面重视与中国的关系，在外交和政治上不管发生什么，英中经贸关系都将永远繁荣，“我们虽然有时会有分歧，正是因为有这样的峰会让我们相见与交流，我们从这当中可以建立起友谊”。

英国前首相、联合国教育特使戈登·布朗（Rt Hon Gordon Brown）也在峰会发表主旨演，他表示，未来西方还是需要加强与中国的合作，不同于美中关系，英中双方仍旧需要相互理解。“脱欧”中的英国仍在欧洲委员会拥有很强的话语权，英中需要在财经、战略能源和移民与留学等问题上进行对话，达成更多的贸易协定。布朗强调，“一带一路”将对世界金融政治格局起到重要作用。他提出，目前汽车、技术转移等行业要关注新能源，绿色能源发展的使用在全球都会呈现出上涨的趋势，中西方可以进行专家合作，利用、开发新能源，并帮助非洲减除贫困。

峰会期间，中外企业家联合会宣布艾路明任新一届理事会理事，戴维森勋爵、奈斯安、钱建农、秦智涛爵士任新一届顾问委员会委员。

本届峰会为期六天，将在英国伦敦、爱丁堡以及爱尔兰举办，囊括七大主题论坛、系列专题圆桌会议、优质项目推荐及一对一会谈，并参访欧洲百强企业。众多专家、学者，以及金融、工商界人士围绕全球化经济格局、金融投资、中欧城市交流互鉴、科技创新合作深化、教育、健康与医疗等议题展开讨论。

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