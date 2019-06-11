国家电网公司驻非洲办事处担任南中经贸协会新一届会长

中国驻南非大使林松添出席会议并致辞。王磊 摄

人民网约翰内斯堡6月7日电（王磊）6月7日，南非中国经贸协会在约翰内斯堡桑顿会议中心召开会员大会暨第五届理事会成立仪式，大会推选国家电网公司驻非洲办事处担任新一任会长单位。中国驻南非大使林松添出席会议并致辞。使馆经商参赞赵中屹、驻约堡总领馆副总领事郭斌、以及协会会员单位代表200余人参会。

会议首先由第四届理事会会长单位中国建设银行约翰内斯堡分行行长骆梅炜总结了第四届理事会工作。随后，大会选举产生第五届理事会成员，并召开理事会第一次会议，推选国家电网公司驻非洲办事处担任协会会长，中国银行约翰内斯堡分行担任常务副会长，中钢南非公司等22家企业担任副会长，人民网南非公司担任秘书长。

国家电网公司驻非洲办事处主任汪文安在致辞中表示，将与第五届理事会和全体会员单位一道，在使馆领导下，服务国家公共外交，充分发挥桥梁纽带作用，加强与南非各界联系，抓住有利时机，推动重点项目落地，促进协会工作迈上新台阶。汪文安还介绍了国家电网公司国际业务、非洲业务和“三型两网”世界一流能源互联网企业战略。

林松添大使向新当选的会长单位和理事单位表示祝贺，并为国家电网公司驻非洲办事处颁发了会长单位证书。林大使在随后的致辞中指出，2019年中南关系迎来“黄金收获期”，在南中资企业应抓住机遇，以协会为平台，互助互促，联动发展，确保合规经营，确保安全生产，进一步创新工作方式，加强与南非各界交流合作，积极履行社会责任，实现中南合作互利共赢,成为中南友好的建设者、促进者、维护者。林大使要求，南中经贸协会应广泛吸纳符合规定的会员单位，为在南中资企业进一步做好服务工作。林大使还肯定了协会近期在南非纳塔尔省救灾物资捐赠活动中做所的工作，体现了中资企业的责任担当，得到当地社会各界的好评。

南非中国经贸协会成立于2011年。截止目前，协会已吸纳140余家中资机构作为会员，行业涉及金融、矿产、能源、基建、装备制造、交通物流、通信服务、文化传媒、农业养殖等，并在南非开普敦、德班、曼德拉湾市等地设有分会。

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