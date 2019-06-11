共创高质量可持续发展 探索共赢绿色数字化未来

图为2019施耐德电气创新峰会展览现场

人民网厦门6月8日电（记者王海林 李欣怡）6月5日至6日，2019施耐德电气创新峰会在厦门召开。本次峰会由全球能效管理与自动化领域数字化转型专家施耐德电气主办，以“共创共赢·数字化未来”为主题，由产品展览、行业峰会及工厂参观三场活动组成，邀请了经济学家、行业意见领袖、客户、生态合作伙伴、行业专家等近三千位嘉宾进行分享和交流，共同探讨如何以创新聚产业之力共创高质量可持续发展，探索共赢绿色数字化未来之道。

进入产品及解决方案展览中心，巨大的绿色电器开关标志格外引人注目。在这场数字化“生态圈”的盛事中，施耐德电气发布了覆盖数字化配电、智能制造领域的多项创新产品和解决方案，携手三十八位合作伙伴在5000平米的创新展区内展示了高效基础设施、智能楼宇、透明工厂、边缘高可用数据中心等20个核心行业的应用以及在可持续发展方面的实践和成果，为现场嘉宾带来了一场“绿色数字化盛宴”。

数字化转型领导者和行业应用专家是施耐德电气在中国的两大核心战略。在覆盖基础设施、油气化工、铁路、新能源、设备制造、数据中心、配电、建筑等垂直领域的近20场行业研讨会中，施耐德电气与客户、合作伙伴等与会嘉宾深入探讨了行业数字化进程、用户需求、未来数字化趋势等话题，并发布了一系列创新数字化产品及解决方案。

随着产业智能化升级，数字化在工业，尤其是传统制造业中的应用愈加广泛。越来越多的企业在加速拥抱由物联网、大数据、人工智能等先进信息技术推动的新一轮数字化变革，谋求从数字化的转型升级中获取新的核心竞争力，以提质增效实现高质量可持续发展。施耐德电气研发的“千里眼”智联日志系统就是该平台的例子。

在展会现场，“千里眼”智联日志展台前成为了全场亮点，吸引众多参观者的眼球。该系统是施耐德电气专为电气设备制造商、运维管理人员、工程公司、运维服务商及最终用户打造的电气资产全生命周期数字化管理平台，以更具数字化的方式，帮助客户把高效、便捷运维融于日常。该系统通过将所有电机运营的数据数字化，可以对机器运行数据进行实时收集，并实时检测异常数据信息，第一时间发现运行漏洞，并予以反馈。

施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正认为：“数字化的实现并非是某一个企业或某一项技术能够完成，我们需要构建一个开放的‘朋友圈’，以可持续发展理念为基础，共同分享资源，共同创造价值，这样才能一起共赢数字化未来。”

因此，施耐德电气在对设备进行智能化、数字化升级的同时，也打造了数字生态系统EcoStruxure，通过搭建从到应用的一站式平台，以更加数字化的手段，更加智能化与系统化的解决方案和更加安全先进的架构作为保障，应对未来更加分散的、数据导向的能效管理模式。该平台也是施耐德电气赋能楼宇、工业、基础设施、数据中心四大终端市场数字化转型升级的核心推动力。

施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国区负责人庞邢健表示：“依托于工业物联网（IIoT）平台的绿色智能制造正成为领军企业竞争的新赛道，其发展势必将继续推进数字化互联互通和管理变革，推动企业从关注资产变为数据驱动，帮助离散工业与流程工业各个领域实现数字化，从而实现高效、可持续的生产力提升。”

当前中国经济面临转型关键期，从高速发展迈向高质量发展的关键节点。2018年中央经济工作会议明确指出，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展是中国全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求。对于制造业“中国的高质量发展就是绿色发展。提高效率和生产力是实现绿色可持续发展的前提，其中，创新是关键，谋创新就是谋未来。创新是高质量发展的根本推动力，创新对于当前中国经济增长刻不容缓。”著名经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源在峰会上表示。

目前，施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。未来，在全球生态系统中，施耐德电气将继续在开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作，共同为用户提供优质产品，提升运营效率，加速实现智能化转型。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)