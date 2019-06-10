希望音乐像甘泉在丝绸之路上流淌

张樟

人民网摩纳哥6月10日电 （记者 葛文博）2019年3月25日，地中海国度摩纳哥迎来了中国领导人的访问，两国关系再上一个新台阶。受摩纳哥王室邀请，加拿大籍华裔小提琴艺术家张樟当日在王宫侍卫大厅中为两国元首夫人演奏了两首曲目：一首为代表了地中海文化的意大利歌剧选段，另一首为中国50年代风靡全国的《牧歌》。“这样的曲目搭配寓意文明的交融，最能代表丝绸之路的精神”，张樟对记者表示，“我为见证中摩关系发展而高兴”。

张樟9岁离开祖国，18岁破格进入美国莱斯大学音乐系深造，硕士毕业后。先后在欧洲的瑞士、法国、摩纳哥等国居住生活长达20余年。她告诉记者，毕业于燕京大学并曾投身社会公益的外祖父母，在远隔重洋寄给她的家书中反复叮嘱其“不管走到那里，都要记住你是中国人，要为国争光”。

世纪之交的2000年，张樟经历重重选拔进入摩纳哥蒙特卡洛爱乐乐团，给这个拥有163年历史的欧洲皇室乐团带来了难得的“东方韵律”。2004年，给南亚各国人民与无数华人带来巨大灾难的海啸吸引了全球目光，也触动了世界另一端的她。为了对受灾民众提供力所能及的人道主义帮助，这位小提琴演奏家创办了人生中的第一场慈善演出，投身公益的想法也在她心中生根发芽。2006年，张樟在摩纳哥组建了致力于慈善音乐演出的“樟弓音乐——ZHANGOMUSIQ”。她组织艺术家到各地进行演出，并将演出的全部收入捐赠与环保、养老、扶贫、助残、教育及灾后重建等慈善项目中。组建至今的13年间，樟弓音乐已进行过60余场演出，帮助了33个国家的慈善项目建设。

“在慰问摩纳哥养老院的孤寡老人时，一位老人高兴地欢呼我们演奏的曲目正是她当年婚礼时奏响的歌曲；在帮助肯尼亚某部落建设学校时，极具音乐天赋的非洲孩子们跟着我们的曲目边唱边跳；在探望泰国清迈农民工的孩子们时，我们无意中发现了一位无师自通的吉他天才，也意识到音乐是帮助这些孩子们脱贫的好方法。”张樟笑着说，“我很高兴，自己的音乐会能超越娱乐范畴，帮助社会和谐发展，让人们感到温暖幸福。”

中东与非洲是张樟进行慈善义演、开展帮扶项目的重点地区。那里的旅途给张樟留下了深刻印象。在阿曼，桑给巴尔这一古代海上丝绸之路的重要港口让她不禁梦回千年；在肯尼亚，内罗毕的出租车司机对中国援建公路的赞不绝口让她倍感自豪。自此，祖国的“一带一路”倡议让这位多年旅居海外的艺术家感到好奇和亲切。“我发现，不管是经贸还是音乐，只要是平等交流、追求幸福、过程和谐，它们的内核就是一致的”，张樟表示，“我第一次感觉和’一带一路’倡议距离那么近，我感受到美妙音乐和伟大倡议的强烈共鸣”。

作为中摩关系发展的见证者与亲历者，张樟更加积极地想用自己的音乐慈善事业为祖国的“一带一路”倡议贡献自己的力量。2017年樟弓音乐得到摩纳哥公国的支持开启了环球巡演，她对记者表示，希望从2020年开始能遍访丝绸之路沿线国家与城市，进行“丝路慈善巡演”，将摩纳哥的慈善传统同祖国的“一带一路”倡议结合起来, 切实帮助“一带一路”的沿线人民，弥合分歧，团结世人。张樟感慨道，“希望音乐能像甘泉在丝绸之路上流淌，为那里的人们解渴，真正成为造福人类的伟大事业”。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)