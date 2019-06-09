南非智库专家一致痛斥所谓的“中美文明冲突论”

人民网约翰内斯堡6月7日电 （王磊）6月6日，南非姆贝基非洲领导力学院（TMALI）在行政首都比勒陀利亚成功举办“走出‘文明冲突’阴霾 共享文明和谐”研讨会。中国驻南非大使林松添应邀出席并发表主旨讲话。来自全球对话所、马朋古布韦战略反思研究所、卡拉研究所、金山大学、比勒陀利亚大学以及TMALI等南著名研究机构和高校的知名教授、智库专家作嘉宾发言。

南非执政党非国大、议会、外交部、科技部等党政高官，国际问题研究所、人文科学研究理事会、安全问题研究所、伦理研究所、布伦特赫斯特基金会、比尔森高等教育研究所、金山大学、约堡大学、南非大学、比陀工商会等多所高校、智库专家学者和工商界人士，哈萨克斯坦、印尼、卢旺达、中非、日本等亚非部分驻南使节和外交官，在南中资企业、华侨华人以及媒体代表等约300人出席。

林松添大使从历史和现实的角度深刻揭示所谓“文明冲突论”的严重危害性，指出以美国务院政策规划司长斯金纳女士为代表的美国极少数人仍抱持“赢者通吃”的丛林法则和“你输我赢”零和博弈的冷战思维，公然炮制所谓的“文明冲突论”，将美中两国之间的矛盾摩擦粗暴定性为白人与非白人的“文明较量”，妄图将美对华霸凌行径贴上“文明冲突”的标签。这是对人类和历史的无知与背叛，既不文明，又十分危险，遭到包括美国有识之士在内的国际社会一致谴责和批评。

林松添说，在人类发展史上，就是因为某些国家或个人崇尚“种族或文明优越论”，以仇视、绞杀其他文明为目的，造成人间悲剧，给人类留下了无可挽回的惨痛教训。正是在所谓的“种族优越论”驱使下，美国早期建国者为侵占美洲大肆屠杀印第安土著人；西方殖民者殖民掠夺非洲并开展可耻的黑人奴隶贸易；纳粹德国发动第二次世界大战，对犹太民族、对斯拉夫民族等世界人民犯下了滔天罪行；南非黑人深受种族隔离制度之害，他们的自由、民主、人权遭受严重践踏，无数黑人和有色人为此付出了宝贵生命。

林松添大使以事实和数据揭批了美国的战争思维和好战的“冲突文化”，指出美国成立243年共发动了222场战争，二战后更是先后发动对朝鲜、越南、伊拉克、科索沃、阿富汗和利比亚战争，武装干涉黎巴嫩、叙利亚等国家，造成了数以百万的无辜百姓、特别是妇幼儿童伤亡，迄今仍陷中东人民于战争阴霾之中。美国奉行霸权主义，任意践踏人权，严重威胁世界和平与繁荣，根本称不上文明。

林松添说，历史上佛教、伊斯兰教、基督教等源于外国的宗教传入中国后与当地儒教道教融合共生，丰富了中华文明，从未也没有引发所谓的“文明冲突”或宗教冲突。今天“无神论”者与“有神论”者在中国和睦共处，共同致力于中华民族伟大复兴大业。

林松添说，长期以来，数千万海外华侨华人，带着中华文明分赴世界各国工作和生活，从未也不会同当地发生所谓的“文明冲突”。世界五大洲不同文明的民众大量涌向中国，同中国人民共享和谐与繁荣。事实充分证明，“各种文明本没有冲突，只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。”

林松添表示，正如习近平主席所说，文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。历史和现实充分表明，东西方文明完全可以通过平等对话、交流互鉴，实现共同繁荣。希望那些炒作所谓“文明冲突论”的人，能尽快走出丛林，忘掉“赢者通吃”的丛林法则，学会同世界各国和谐共处、相互尊重、合作共赢，共同致力于建设人类命运共同体。

林松添的演讲引发现场嘉宾积极反响和强烈共鸣。与会发言嘉宾从历史和现实，国际政治和全球治理等不同维度围绕文明交流互鉴深入探讨，一致反对所谓的“文明冲突论”，认为这种论调十分危险，文明没有高低贵贱之分，不同文明应加强对话交流、和谐共存。

金山大学国际关系教授谢尔顿表示，所谓的“文明冲突论”早已过时，这种悲观、狭隘、消极负面的国际关系理论早已被历史证明是灾难性的。当今世界各国相互依存、利益交融、命运与共，合则两利、斗则俱伤，各国应该同舟共济，共谋发展。习近平主席关于建设以合作共赢为核心的新型国际关系和“一带一路”倡议，构建人类命运共同体等新思想新理念是国际关系理论的重大创新，为国际社会携手合作，建立一个相互依存和融合的世界指明了方向、奠定了基础。“一带一路”倡议是中国对世界的巨大贡献，为发展中国家带来重要机遇，埃塞俄比亚、肯尼亚等东部非洲国家因此迎来更加快速发展，非洲国家均应搭上“一带一路”的快速列车。美国等西方国家所谓“债务陷阱论”没有依据，非洲国家发展需要资金支持，非洲人民也有能力管理好这些资金。

比勒陀利亚大学政治学教授宗迪表示，所谓的“文明冲突论”出现的根源是西方国家唯我独尊的单一思维方式和“西方主导和中心论”。西方国家认为西式民主、文化、人权、宗教和价值观是普世的、唯一模式，认为一种文明的崛起意味着其他文明的衰落和消亡，这是极其错误的思维方式。事实上，不同文明有其独特之美，世界因文明多彩而美丽。不能以“一花独放”替代“百花齐放”，不同文明之间应加强交流对话，互学互鉴，和谐共荣。

全球对话所所长姆坦布表示，在当前世界多极化趋势下，南方国家正在崛起，新的国际秩序建立不应再以西方规则为基础，金砖、G20、上海合作组织、亚投行等国际机构和组织为全球治理提供了全新的选择。各国应摒弃冲突思维和理论，积极开展交流对话，这才是推动国际关系可持续发展的正确选择。

马朋古布韦战略反思研究所研究员杰弗里表示，斯金纳将中美贸易战狭隘地归结为文明和人种之间的冲突，不合时宜且十分危险，充分暴露了美国“例外论”的优越感。美国连续从国际组织“退群”，严重扰乱和破坏国际多边规则和秩序。我们应该摒弃这种“抬高自己、贬低他人”的做法，以开放的姿态开展文明对话。任何肤色、任何文明都是平等的。非洲人民曾因为肤色备受歧视，应坚决反对任何以肤色或人种划分优劣的行径，建设更加美好的非洲和世界。

南非执政党非国大议员莫采卡博士等其他发言嘉宾结合南非自身遭受种族隔离制度迫害历史，指出南非和非洲国家是“白人优越论”的最大受害者。新南非成立25年来，一直谋求不同种族相互包容、和谐共处，坚决反对种族压迫和仇视。非洲大陆拥有灿烂文明，主张同其他文明平等对话、互学互鉴，共同丰富世界文明多样性。

研讨会持续4个多小时，与会人员全程认真聆听，与发言嘉宾积极互动，一致认为此次研讨会很成功，对外发出了积极、清晰、强有力的信号，即“文明冲突论”不可取，文明不分贵贱，应平等对话、交流互鉴、和谐共处、共同繁荣。

(责编：燕勐、杨牧)