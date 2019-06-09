缅甸克钦邦议会举办地震与大坝安全研讨会

人民网密支那6月7日电（记者 孙广勇）6月7日，来自法国、中国的国际著名地震及大坝安全专家，在缅甸克钦邦首府密支那与克钦邦议会50余名议员及议会工作人员进行座谈研讨。
研讨会上，专家团先后就缅北区域地质构造活动、水电建设中的大坝安全、水电与环境可持续发展、区域水资源管理及洪水调度等专题与缅甸议员进行深入交流，并就议员及民众关心的问题进行解答。
研讨会不仅使与会的各位议员了解到地质构造活动、水资源管理、大坝建设等相关专业知识，并将通过议员向克钦邦各个镇区的民众科学、真实宣传地震及大坝安全知识。
克钦邦议会议长吴吞丁表示，此次国际知名专家赴缅甸与议员进行交流，可以帮助大家获得地质构造、建设大坝等方面的专业知识。有参加研讨会的议员表示，水电大坝已经有较成熟的技术，地震和大坝安全并不矛盾冲突，而是可以和谐、共生，为人类的发展造福。
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