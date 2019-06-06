“过境蒙古国—2019”论坛在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托6月5日电（记者 霍文）“过境蒙古国—2019”论坛5日在蒙古国首都乌兰巴托举行，与会嘉宾就加快推进“一带一路”中蒙俄经济走廊建设、乌兰巴托铁路过境运输、乌兰巴托铁路技术改造及发展纲要（2030年）、提高口岸通关能力等议题展开研讨。蒙古国总理呼日勒苏赫为论坛发来贺信。

中国驻蒙古国大使馆政务参赞李雁军在致辞中首先代表邢海明大使向乌兰巴托铁路局成立70周年表示祝贺。他说，“一带一路”提出以来得到了蒙古国的积极响应和支持。蒙古国领导人多次表示蒙方愿积极支持和参与共建“一带一路”建设，愿同中方共同规划好两国关系未来发展方向，做好“发展之路”与“一带一路”倡议对接，合力推进蒙中俄经济走廊建设。

乌兰巴托铁路局局长吉格吉德尼玛在致辞中说，蒙古国是联结亚欧的运输通道，过境运输呈上升趋势。以集装箱为例，2016年仅167列，2019年前四个月达397列。蒙政府还采取了减少运输时间、为提高口岸通关效率设立“一个窗口服务”等支持过境运输的积极举措，力争2020年实现货运能力突破3200万吨的目标。他认为此次论坛对推动中蒙俄经济走廊中央铁路通道建设，提高乌兰巴托铁路运力具有重要意义。

中国铁路总公司代表、呼和浩特铁路局局长张骥翼在致辞中说，1956年中蒙两国间实现了铁路接轨通车，中蒙俄铁路间正式开办国际铁路客货联运业务。今天的乌兰巴托铁路不仅是蒙古国主要运输基础设施，也是亚欧间运输走廊的重要组成部分。近几年，中蒙、中俄及中欧间开行的集装箱班列，最大化地实现了进出口，特别是过境蒙古国铁路货物运量的显著增长，使这条传统铁路线再次焕发出商业活力和时代生机。

中国国际货代协会国际陆桥运输工作委员会秘书长林备战作了题为《加快推进“一带一路”中蒙俄通道建设与利用》的发言。他说，中蒙俄经济走廊是“一带一路”沿线中最早启动实质性合作的经济带，过境运输呈快速发展势头。以二连浩特口岸为例，2015年进出境中欧班列仅77列，2018年猛增至1052列，甚至一度出现中国二连浩特口岸和蒙古国扎门乌德口岸货物拥堵情况。

针对目前存在问题，林备战提出了解决办法。如针对俄罗斯箱源稀缺，他建议中蒙俄应加强既有通道的强化完善，提高线路等技术装备水平，供应充足的机车车辆，保障国际货运列车的高效通行。针对铁路联运经营企业不能向客户签发集承运收据、领货凭证、物权凭证等功能于一体问题，他建议引入多式联运提单，建立适应铁路国际物流发展要求的多式联运提单运作机制，为贸易便利化增添活力，繁荣中蒙俄经济走廊，真正实现“一带一路”贸易畅通。

据悉，“过境蒙古国”论坛活动于2017年在北京、2018年在莫斯科成功举办了两届，论坛由蒙古国交通运输发展部和乌兰巴托铁路局，中国国际货代协会共同举办，论坛对推进中蒙俄通道建设发挥了积极作用。

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