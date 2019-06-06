中国—加州经贸论坛在洛杉矶举行

温京平摄

人民网洛杉矶6月5日电（记者王如君）2019年中国—加州经贸论坛5日在美国西部名城洛杉矶举行，来自中国8个省市自治区和美国加利福尼亚州的政府官员、外交官、企业家、专家学者等近500人出席。

本届论坛以促进“中国省与美国加州贸易投资合作联合工作组”框架下的中美地方经贸合作为主题，由中国驻洛杉矶总领事馆、洛杉矶地区出口委员会、中国机电产品进出口商会和加州州长商务与经济发展办公室共同主办。与会代表围绕贸易与投资合作、清洁技术、跨境电商、先进制造、创新合作等议题进行了专题研讨，就中美经贸关系面临的前景、机遇和挑战深入交流，并开展了一对一对接交流活动。

这次论坛是“中国省与美国加州贸易投资合作联合工作组”框架下举办的第四次年度经贸促进活动，吸引中美两国地方政府和企业界代表积极参与。加州副州长康伊莲（Eleni Kounalakis）表示，加州是世界第五大经济体，是美国最为重要的经济大州。“与中国的双向贸易对我们的经济非常重要。中国对加州的直接投资比美国任何其他州都要多。加州去年接待中国游客160万，也是美国各州之首。”尽管目前美中关系面临一些挑战，但加州愿意继续努力发展与中国的关系，以促进同中国的贸易和投资。

中国驻洛杉矶总领事张平说，地方合作是中美经贸关系的重要基础。中国—加州经贸论坛为促进中美地方合作发挥了重要作用。中国是加州的第一大贸易伙伴，在投资、旅游和留学资源等方面做出了重要贡献。中国省份和加州需进一步努力扩大在各个领域的合作。

洛杉矶地区出口委员会主席布莱恩·派克表示，过去几年来，中国—加州经贸论坛已成为加州和中国企业对接交流、创造商机的首选平台。在全球贸易面临不确定因素的情况下，本届论坛对保持加州与中国之间充满活力、互利互惠的贸易和投资关系尤为重要。

本届论坛首次设立主宾省，广东省作为主宾省，在论坛期间重点介绍了粤港澳大湾区带来的商机。广东省副省长欧阳卫民说，广东作为中国改革开放先行省、经济第一大省，长期以来与美国方面保持密切的经贸合作关系。目前广东正在推进新一轮改革开放，携手香港、澳门建设粤港澳大湾区。加州经济具有强大的国际综合竞争力，在互联网、新材料、新能源等领域拥有雄厚的高技术实力。粤港澳大湾区拥有巨大的市场空间和发展潜力，双方合作互补性强，前景广阔。“我们热枕欢迎加州工商界、科技界以及社会各界积极参与粤港澳大湾区建设，促进双方在科技创新、经贸投资、低碳环保、文化旅游等领域的合作。”

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)