第六届“乌兰巴托对话”国际会议在蒙古国开幕

人民网乌兰巴托6月5日电（记者 霍文）第六届“乌兰巴托对话”国际会议5日在蒙古国首都乌兰巴托开幕，来自蒙古、俄罗斯、中国、韩国、日本、美国、英国、德国、法国、印度、澳大利亚、加拿大、瑞典、瑞士等国政府代表、专家学者以及联合国、国际红十字委员会等国际组织代表200余人出席开幕式。

为期两天的会议上，与会者就东北亚安全机遇和挑战、地区国家合作与竞争活力、能源合作前景、和平与安全青年参与等议题展开讨论。蒙古国总统巴特图勒嘎倡议的建立东北亚电力网、利用蒙古国丰富的太阳能、风能资源等也是本次会议的议题。

蒙古国国家大呼拉尔（议会）委员、外交部长朝格特巴特尔在开幕式致辞时表示，“乌兰巴托对话”国际会议是东北亚和平与安全发挥重要作用的地区性机制，蒙古国一直努力成为东北亚地区国家之间和平的桥梁，今后在这方面将有更大空间。

本次会议由蒙古国外交部、蒙古国家安全委员会战略研究所共同主办。蒙古国外交部国务秘书达瓦苏伦主持会议。中国外交部亚洲司参赞陈少春、驻蒙使馆邢海明大使、中国社科院世界经济与政治研究所世界能源研究室主任王永中等中国政府代表和专家学者出席开幕式。

“乌兰巴托对话”是蒙古国前总统额勒贝格道尔吉效仿“赫尔辛基进程”于2013年提出的倡议，旨在建立一个加强东北亚地区安全、增进区域国家互信的对话交流机制，发挥蒙古国在东北亚地区的作用，扩大蒙古国在国际和地区的影响力。

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