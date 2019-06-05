“中国旅游文化周——美好安徽”活动在瑞典拉开帷幕

中国驻瑞典大使桂从友致辞。周鲲 摄

人民网斯德哥尔摩6月4日电 2019年6月3日，“中国旅游文化周——美好安徽”活动在斯德哥尔摩中国文化中心拉开帷幕。我驻瑞大使桂从友和夫人、安徽省副省长杨光荣、驻瑞使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心主任陈晓，瑞典文化部国际司司长托马斯·林德曼以及来自瑞典政、经、文、教等各界人士，各国驻瑞使团代表和华人华侨代表150余人出席了开幕式。

桂大使对“中国旅游文化周——美好安徽”活动成功举办表示热烈祝贺。他表示，国与国之间开展文化交流，是增进人民相互了解的重要渠道。中瑞两国文化交流源远流长，并且相互尊重彼此的历史和文化，尊重彼此的价值观和理念。希望两国之间的文化合作更为密切、深入，“美人之美，美美与共”，共同把这个世界建设得更加绚丽多彩。他同时对斯德哥尔摩中国文化中心邀请瑞患有自闭症的朋友们观看中国的皮影戏表示赞赏，希望具有2000多年历史的中国古老的皮影戏艺术能给这群瑞典朋友们带来温暖和快乐。

杨光荣副省长对安徽的历史、文化以及旅游资源作了介绍，希望增进安徽与瑞典的相互了解，深化友好合作，推动双方在文化交流与合作方面取得更丰硕的成果。

陈晓参赞兼文化中心主任表示，本次旅游文化周将重点展示安徽省的文化和旅游产品，包括黄梅戏、徽剧、皮影戏、《美好安徽》视频和图片展、非物质文化遗产展以及安徽特色小吃等，将为瑞典朋友呈现一场视、听、味觉的文化盛宴，并从中感悟中华文化天人合一以及对亲情、爱情、正义、智慧等的崇高敬意和不懈追求。

托马斯·林德曼司长表示，中瑞两国在文化方面保持友好互信合作关系，符合两国人民的共同愿望和利益。

来宾们观看了安徽艺术团带来的琴箫合奏、黄梅戏、徽剧等精彩演出，品尝了安徽特色美食。

开幕式当天，瑞典患自闭症的朋友们观看了皮影戏。演出结束后，个个兴高采烈，与陈晓参赞和表演者久久拥抱并合影留念，纷纷表示下次还要来斯德哥尔摩中国文化中心作客。

当天的文化中心大门外飘扬着两面巨大的“中国旅游文化周”旗帜，室内的中国红，葫芦烙画、剪纸、丝棉画、竹雕、木雕、面塑等非遗展品色彩鲜艳、琳琅满目；《今日浦东》画展大气、时尚，呈现了中华文化古老但又年轻、充满朝气的形象和观感，为瑞典朋友们提供了一场文化的盛宴，令其流连忘返。

本次“中国旅游文化周——美好安徽”活动由中国驻瑞典大使馆、安徽省文化和旅游厅以及斯德哥尔摩中国文化中心共同举办，活动将持续到6月7日。（王文）

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