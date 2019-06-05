佳玥与拉法兰：看法国人如何谈中国格言的智慧

人民网巴黎6月5日电（记者何蒨） 6月3日，法国哲学家、北京中法大学艺术8机构创始人、法国人佳玥（Christine Cayol）在巴黎举行了自己最新出版的著作《摸着石头过河：十句中国格言的智慧》发布会。法国前总理拉法兰受佳玥邀请参加新书发布会，并在法国BFM电视台社论记者尤里斯·葛塞（Ulysse Gosset）的主持下，与听众分享了他所理解的中国智慧。

佳玥指出，在中国文化中，人们经常使用谚语和格言，这种情况在法国反而比较少见，由于佳玥的儿子也在学中文，经常遇到中国人的四字成语，如何恰当理解这些中文表达就显得非常重要，甚至是了解中国智慧的入口。法国前总理拉法兰则指出，理解中国的要点，是理解中国文化所呈现出来的矛盾性，也即从不同角度出发，我们都可以找到恰当合理的解释，并不存在唯一的真理及解读方式。拉法兰以中文里“知者不言，言者不知”为引导，风趣的解释了中国人、欧洲人和美国人对领导力的不同理解。

佳玥的新书《摸着石头过河：十句中国智慧的格言》以邓小平的名言为题目，指出“摸着石头过河”的表达非常有中国文化特色的代表性，并非一般法国人能轻易理解。BFM新闻电视台记者尤里斯·葛塞当即表示，这句话是否代表“小步谨慎的前进”，佳玥指出这样的解读恰恰表现出中法文化认知中的差异性。她强调，中国的矛盾性体现在“摸着石头过河”既表现出中国在发展过程中尝试、谨慎的一面，也可以代表中国在特定环境条件下大步前进的情况，正如中国经济过去三十年的快速发展。拉法兰补充道，法国人的思维总是习惯于正题、反命题、结论的逻辑习惯，以此导出具有绝对性的结论，而中国人的思维就像阴阳之道，黑中有白，白中有黑，对错与否并没有绝对的定论，这是中法思维最根本的差异。

作为中法文化交流的积极促进者，佳玥女士已在华生活多年，她成立的位于北京东城区中法大学旧址的艺术8已成为中法两国年轻艺术家进行跨文化对话的重要机构，法国总统马克龙在2018年初访华时还亲临艺术8进行了解。说着一口流利中文的佳玥女士曾获得法国高等研究院获哲学博士学位，对当代艺术十分热爱。她于2004年第一次到达中国，逐渐融入中国人的生活，深入了解中国人的思想，并从艺术和文化的角度阐释两国文化的差异及共性，尝试建立中法文化交流的桥梁。

目前，佳玥女士已出版两部关于中国文化特点的法文普及著作，除了《摸着石头过河：十句中国智慧的格言》外，她还于去年出版了介绍中国人时间观念的著作《为什么中国人总有时间？》，将中法文化思维差异在日常生活中的表现阐释的淋漓至尽而又充满风趣。

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