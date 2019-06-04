“我眼中的蒙中友谊”中小学生主题绘画比赛在蒙古国举行

人民网乌兰巴托6月3日电（记者 霍文）为庆祝中蒙建交70周年暨蒙古国家通讯社《蒙古消息报》（中文版）创刊90周年，由该报和中国驻蒙古使馆及乌兰巴托中国文化中心共同举办，主题为“我眼中的蒙中友谊”中小学生绘画比赛颁奖仪式3日在蒙通社新闻中心举行。

中国驻蒙古使馆邢海明大使、蒙通社副社长巴特包勒德、《蒙古消息报》（中文版）总编孟和图拉、驻蒙古使馆政治处主任顾一鸣、蒙古国立大学孔子学院中方院长朱军利及参赛学校教师、学生、家长、媒体记者等50余人出席。

此次比赛得到蒙古国内中小学生热烈响应。来自蒙古国乌兰巴托育才学校、旅蒙华侨蒙中友谊学校、赫西格学校、国立23学校、达尔汗彩虹学校等中小学生生创作的120余幅绘画作品参赛。经专业评委评选，30余幅绘画获奖。

邢大使在致辞中表示，人文交流是中蒙两国关系的重要组成部分，《蒙古消息报》（中文版）创刊90年来，为中蒙民心相通作出了重要贡献。近年来，该报先后举办“我眼中的蒙中友谊”主题汉语作文比赛和绘画比赛，为中蒙友谊添砖加瓦。相信在中蒙建交70周年之际，这样的活动会越办越多，越办越好，为两国建交70周年增光添彩。

邢大使说，中蒙友谊要从娃娃抓起，看到孩子们精彩的画作，画中满是自己对中蒙友谊的美好憧憬与期盼，我感到中蒙关系的未来大有希望。希望同学们继续努力学习汉语，多了解中国文化，长大后成为中蒙友谊的传承者和接班人，为中蒙关系发展贡献自己的力量。

巴特包勒德副社长在致辞中表示，今年是中蒙两国建交70周年，在这样的年份里，蒙通社和《蒙古消息报》将举办一系列的中蒙人文交流活动，让更多的蒙古孩子了解中国，为两国人文交流作贡献。

颁奖仪式上，中蒙两国嘉宾为获奖蒙古中小学生颁发奖状和奖品，并向他们赠送中国古典名著蒙文版书籍，鼓励他们好好学习汉语，多了解中国文化，做中蒙友谊的小使者。获奖学生代表上台介绍了自己的作品，表达了他们对中蒙友谊的认可与期盼。现场蒙古小朋友表演了中文歌曲《蒙古娃》等文艺节目，赢得全场的阵阵掌声。

孟和图拉总编表示，孩子们的眼睛是最纯洁的，他们用最纯真的笔触画出中蒙友谊的今天，也画出他们心目中两国人民友谊的明天，《蒙古消息报》（中文版）作为蒙古国唯一的中文报纸，将继续推动中蒙文化交流，为增进中蒙两国人民友谊作出应有贡献。

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