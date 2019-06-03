“周恩来—池田大作研究中心”在绍兴成立

“周恩来—池田大作研究中心”揭牌仪式

人民网讯 6月2日，浙江越秀外国语学院“周恩来—池田大作研究中心”正式成立。同时，该中心举办了“文明互鉴：人类命运共同体与池田大作思想学术研讨会”暨“首届中国池田大作研究机构负责人圆桌会议”。

来自北京大学、复旦大学、南开大学、广东省社会科学院等国内高校和研究机构的专家学者，绍兴市周恩来纪念馆嘉宾以及日本创价大学的代表出席了会议和揭牌仪式。

池田大作是中国人民的老朋友，为促进中日友好作出了巨大贡献。他于1983年获联合国和平奖，1990年获中日友好“和平使者”。周恩来总理生前一直非常关心和重视年轻有为的池田大作，这也成为池田大作致力于中日友好的重要动力。

绍兴是周恩来总理的祖籍，浙江越秀外国语学院建校以来一贯重视向师生传授周恩来总理的事迹和思想，在东方语言学院专门设有“周恩来班”。为了利用区位优势，推进周恩来与池田大作研究，浙江越秀外国语学院特别成立“周恩来—池田大作研究中心”。

浙江越秀外国语学院校长徐真华在致辞中指出，45年前，周恩来总理和池田大作先生亲手铺就了中日友谊之路，如今创价大学校园里的“周樱”和“周夫妇樱”早已枝繁叶茂、花开连年。正像池田大作先生的愿景那样，国家不分大小，国力不分强弱，所有的国家得到尊重，利益共享，得以共生。“独行快、众行远”，希望“周恩来—池田大作研究中心”与全国兄弟研究机构一道共建适应新时代的新型国际研究集群，作为研究和创造多样、多元文化的平台而发挥重要意义。

日本创价大学副校长神立孝一对该院“周恩来—池田大作研究中心”的成立表示热烈祝贺，并宣读了池田大作的贺信。池田大作在贺信指出，今年恰值周恩来总理决心救国，从樱花盛开的日本归国后的第100周年。值此之际，在与周总理渊源颇深的绍兴设立了研究中心，使我重新思考这其中蕴含的意义。45年前的12月5日寒冷的夜晚，在北京305医院住院的周总理到门口迎接我。当时周总理那温暖而又富有深意的眼神，时至今日仍使我难以忘怀。我把周总理的嘱托铭刻在心，并一直为中日友好和世界和平而奔走。通过设立的研究中心，继承世世代代的友谊与和平之精神并让其发扬光大。

“周恩来—池田大作研究中心”主任王宗杰向与会代表报告了该中心事业规划。浙江越秀外国语学院副校长叶兴国主持了开幕式，

随后，与会代表围绕 “人类命运共同体”理念与池田大作思想的关联性这一会议主题，进行了深入探讨。

在会议最后举行的首届中国池田大作研究机构负责人圆桌会议上，与会代表对如何在新时代进一步加强合作、深化周恩来与池田大作研究，进行了热烈讨论。

(责编：刘叶婷、杨牧)