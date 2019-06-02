“六一”儿童节中国红狮水泥向尼泊尔小学捐献70万卢比

人民网尼泊尔奇特旺6月1日电 （记者苑基荣）“六一”儿童节上午，经过两个多小时跋山涉水，翻过两座大山，中国红狮水泥向红狮希望水泥厂附近的尼泊尔第五省帕尔帕县尼斯迪镇第七村贾米尔小学捐献70万尼泊尔卢比（约合6.5万元人民币），表达对尼泊尔儿童的祝福。

尼斯迪镇镇长姆库塔现场表示，中国红狮水泥为当地经济发展做出了重要贡献。在“六一”儿童节来临之际，红狮向学校捐献70万尼卢比用于学校操场建设，对此表示感谢。该校校长德克也表示，学校操场因为缺少预算，迟迟未能开工，现在有了红狮的捐献，学校可以立即开工建设操场。“非常感谢红狮对尼泊尔教育的支持！”。红狮水泥相关领导在捐助仪式上表示，今后将继续支持当地的教育和各项社会事业，为当地经济社会发展贡献力量。

贾米而小学学制从一年级到十年级，是当地中心小学，共有300余学生。

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