中国女足世界杯热身赛1:2小负法国队

人民网巴黎5月31日电（记者葛文博）31日，为女足世界杯进行最后备战的中国队在巴黎杜沃谢勒体育场与世界杯东道主法国队进行了一场热身赛以1:2告负。

根据国际足联目前的排名，中国女足排名第16位，法国女足排名第4位，实力存在一定差距，加之法国女足具有主场优势，因此中国女足姑娘们身上有一定压力。

法国队在第29分钟凭借戈文的一粒进球将1:0的比分维持到上半场结束。下半场开场6分钟，替补出场的王霜助攻，王珊珊破门得分，将比分扳平。不过法国队很快全线进攻，迪亚尼在中国队进球7分钟后以一记“世界波”为法国队再进一球，2:1的比分一直维持到比赛结束。

赛后，女足姑娘们对接下来的世界杯征程仍满怀信心。本场为中国队取得进球的前锋王珊珊说“与强队相比，我们只要做好自己，也不比对手差在哪儿，我们会全力以赴。”

为本场比赛开球的中国驻法国大使翟隽说，这场比赛意义重大，是中法两国建交55周年的庆祝活动之一，习主席今年对法国进行国事访问时与法国领导人就两国体育合作达成重要共识，这场比赛将进一步促进两国体育交流合作。女足姑娘们是我们的偶像，我们的“铿锵玫瑰”，祝愿她们在法国世界杯上赛出好成绩和高水平。

现场观赛的法国前总统奥朗德表示，希望中法两队在世界杯上取得好成绩，让更多的年轻人喜欢上女足，投入到这项运动中来。

赛场外，中国驻法大使馆、各界华人华侨及球迷协会积极组织啦啦队，为女足姑娘们呐喊助威。

据悉，女足世界杯将于6月7日在法国巴黎王子公园球场打响，揭幕战由法国队对阵韩国队。身处B组的中国队将在6月8日于雷恩迎来小组赛首个对手德国队。

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