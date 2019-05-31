中建埃及分公司为当地员工赠送斋月礼盒

人民网开罗5月31日电 （记者 曲翔宇 周輖）5月30日上午，在伊斯兰传统“开斋节”来临之际，中建埃及分公司在埃及新首都CBD施工现场的临时斋棚前举行了赠送斋月礼盒活动，向当日1500余名参与现场施工属地员工分发斋月礼盒，连同之前陆续开展的6次共聚开斋餐活动，以及参与中资企业的斋月慈善活动，一并向当地社会、特别是穆斯林员工送上了节日祝贺和问候，也体现出中国建筑融入埃及、回馈社会、感谢员工的浓浓爱心和责任意识。

埃及新首都CBD项目DAR监理公司项目总监艾哈迈德·班纳率监理负责人，中建埃及分公司总经理常伟才率埃及分公司领导班子成员周景锋、张善友、李新学、王振芳、胡文明与各CBD项目标段负责人出席当天的斋月礼盒赠送仪式，为员工分发装有米面、油、糖、茶等生活必需品的大礼盒。常伟才、班纳在赠送仪式上选择致辞，热情欢迎大家参与活动，衷心感谢大家为新首都CBD项目的辛勤付出。

常伟才指出，中建埃及分公司在埃及发展30多年来，得到埃及各方大力支持和埃及属地员工积极参与，每年斋月之际，都会准备食品礼盒赠送穆斯林民众。今年公司先后组织6次共享开斋餐活动、参与了埃及中国商会主办的斋月慈善活动，今天为埃及新首都CBD项目施工现场1500名属地员工准备和发放的斋月礼盒，是斋月爱心·祝福活动的一部分。希望这份礼物能够表达中建埃及公司对即将到来的开斋节的祝贺和祝福，祝愿中埃两国人民的友谊天长地久。他表示，中建埃及公司将发挥自身优势，立足埃及实际，积极履行社会责任，促进民心相通，为构建中埃命运共同体贡献力量。

班纳寄希望项目员工强化“安全第一”意识，避免身体受到任何伤害。他还代表属地员工衷心感谢中建公司为穆斯林员工持续举办的集体开斋餐活动和今天盛大的送斋月礼盒活动，祝福祝愿中埃友谊之树长青。

仪式上，来自埃及新首都CBD项目P4标段的钢筋工长伊萨姆·阿哈迈德代表一线工人作了表态发言。他说："这是我20多年的职工生涯最幸福的一天。从共享集体开斋餐到今天的礼盒赠送活动，我切实感受到了中建公司对我们的尊重和喜爱。我感觉这种尊重和喜爱比拿高薪更重要。"来自埃及消息报、今日埃及、埃及通讯社、埃及巴瓦阿新闻网和人民日报、中央电视台等主流媒体的记者作了现场采访。

今年从5月6日开始，埃及进入一年一度的开斋节。对于穆斯林，斋月是一年中最吉祥、最高贵的月份。在中建埃及分公司组织的斋月爱心活动——集体共进开斋饭活动中，可口的斋饭、浓郁的斋月气氛，都让参与本次活动的穆斯林员工赞不绝口，中建埃及新首都CBD项目土建工程师阿默儿说："组织施工现场的集体共进开斋餐活动很有意义，加速了不同背景的文化交流，增加共识和友谊，希望明年继续组织，形成中埃员工心中的品牌。"

按照活动策划安排，属地员工礼拜结束后，就可以离开现场进行短暂休息，但几乎每次开斋餐后，大部分属地工人都没有直接离去，他们自觉地返回开斋现场，和中方员工一起把餐余垃圾清理掉，把桌椅板凳归置起来，把开斋餐现场收拾得干干净净。新首都CBD项目的木工班长阿哈迈德说："中建的管理体系是非常统一、非常完善，沟通起来非常方便，我们这儿工作心情很舒畅。另外新首都CBD项目给我们提供了很多就业机会，也给我们提供了很多学习机会，我们在这儿学到了很多先进的施工技术。"

整个斋月期间，中建埃及分公司预计发放斋饭2200余份，斋月礼盒1900余份，合计金额超过60万埃镑。

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