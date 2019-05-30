亚洲（泰国）国际食品展在曼谷举办

人民网曼谷5月30日电（记者孙广勇）5月28日-6月1日，亚洲（泰国）国际食品展在曼谷国际贸易会展中心举行。作为亚洲最具影响力的食品饮料展会之一，本届展会展出面积达40000平方米，吸引了来自英国、法国、阿根廷、中国等40个国家和地区近2000个参展商参与，预计参会观众将超过40000名。

亚洲（泰国）国际食品展至今已成功举办15届。每年来自全球贸易界的专业人士汇聚在此，相互介绍、发掘和探讨国际最新流行趋势、最新产品。作为东南亚食品和饮料的中心贸易平台，观众的国际性逐年提高，展会的国际影响力也不断提升。随着经济全球化，越来越多中国企业选择走出去，到国际舞台上展露头角，彰显中国品牌的力量。

此次展会上，40多国的参展商展出了各国特色食品，其中乳制品受到东南亚国家的欢迎。东南亚市场是以农业体系作为基础的，拥有6亿人口，近年来经济发展迅猛，乳制品消费很旺盛，被认为是未来巨大的增量市场。尤其是印尼、泰国等乳制品近年来需求增长迅速，为中国乳制品企业的国际化发展提供了潜在机会。此前不久，伊利宣布收购泰国最大冰淇淋公司96.46%的股权，蒙牛则宣布在印尼开设工厂。

东南亚被认为是中国企业可以优先布局的市场，而且泰国位于“一带一路”沿线重要节点，吸引着越来越多的中国企业投资兴业。在展会上，记者看到不少中国企业参会，产品琳琅满目。在会展中心9号厅，来自陕西的红星美羚乳业展台前围满了感兴趣的客商。展会主办方表示，在亚洲（泰国）国际食品展15年的发展历程中，越来越多的中国产品参展，从这里走向东南亚等市场。今年的展会上，红星美羚乳业股份有限公司等中国企业参加展会，这些企业经过产品升级、战略升级、渠道升级后走出国门，得到国际市场的认可。

红星美羚营销副总刘润东表示，自2001年起产品连续出口欧盟、东南亚等地。参加亚洲（泰国）国际食品展，是为了与国际市场接轨，接受国际市场的检验，相信红星美羚的品质一定会受到国际市场的认可。“国内以打造民族品牌为目标，国外借助‘一带一路’倡议，积极开拓国际市场，这是我们的长期规划，”刘润东说。

在会展上，与中国企业达成销售协议的泰国客商威拉说：“越来越多的中国产品走向泰国以及东南亚市场，得到当地用户高度认可。我选择中国产品，就是出于对中国产品质量的高度信任。”

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