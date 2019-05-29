“丝路一家亲”行动在蒙古国启动

人民网乌兰巴托5月28日电（记者 霍文）为积极响应习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话精神，落实民心相通分论坛成果，推动中蒙民间交流合作再上台阶，中国民间组织国际交流促进会（中促会）与蒙古社会民主青年联盟（蒙古青联）联合中蒙双方40余家民间组织、智库、媒体及企业代表28日在蒙古国首都乌兰巴托启动“丝路一家亲”蒙古站系列活动。

蒙古国总理呼日勒苏赫向启动仪式发来贺信，他表示，推动“一带一路”倡议与蒙古国“发展之路”对接，实现蒙中两国共同发展繁荣是双方共同的心愿。民间友好是国家关系长期稳定发展的基石。深化蒙中民间交流、推动务实合作有助于促进两国民众的相互了解与友谊，共享蒙中关系发展成果。正在蒙古国访问的中联部副部长王亚军，蒙古人民党总书记阿玛尔巴亚斯格楞、中国驻蒙古国大使邢海明出席“丝路一家亲”行动蒙古站系列活动启动仪式、民间交流合作项目签约仪式和民生合作项目启动启用仪式。

“丝路一家亲”行动由中促会发起，于今年4月25日在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛上正式启动，被列入高峰论坛成果清单。“丝路一家亲”行动旨在深化“一带一路”沿线国家民间合作，推动民心相通，目标是在未来2年推动“一带一路”沿线国家民间组织建立500对合作伙伴关系，在沿线发展中国家开展200项民生项目。

今年正值中蒙建交70周年和中蒙全面战略伙伴关系建立5周年。“丝路一家亲”行动一经提出，中蒙两国民间组织反响积极，呼吁“丝路一家亲”行动尽快在蒙落地。经中促会和蒙古青联协调，中国和平发展基金会、中国扶贫基金会、中华文化促进会和来自北京、上海等地的14家社会组织和机构代表一同来到蒙古国，与当地民间组织举行对口交流和项目对接，围绕教育、医疗、科技环保、文化、职业技能培训、社区发展等多个领域达成广泛合作意向，签署援建儿童诊所、捐赠“爱心包裹”、家用太阳能照明灯等11份民生交流合作项目文件并举行了相关物资捐赠仪式。

参与活动的中蒙民间组织认为，本次活动增进了相互了解，发现了很多潜在合作领域，对两国民间合作前景更有信心。愿以“丝路一家亲”行动蒙古站系列活动启动为契机，进一步加强协调沟通，推动双方共识落到实处。蒙古国民众表示，活动令他们亲身感受到来自中国人民的深情厚谊，相信“丝路一家亲”行动将为他们带来更多实实在在的好处。

中促会成立于2005年，是中国最大的专门从事国际交流与合作的社会组织联合体，致力于广泛联系国际国内社会组织和人士，推动中国社会组织参与国际非政府组织的交流与合作，增进各国人民之间的友谊。

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