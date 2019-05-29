2019“义新欧”发现之旅活动圆满落幕

人民网马德里5月28日电（记者 姜波）由义乌市政府主办、义乌西班牙交流基金会承办的2019“义新欧”发现之旅活动28日圆满落幕，来自西班牙经贸、文化和教育等领域的110余名代表通过此次“义新欧”发现之旅活动，与义乌市和浙江省相关机构和人员围绕经贸往来、高等教育合作、文化艺术交流等主题进行了交流与探讨，为未来促进义乌市和浙江省与西班牙在贸易、教育、文化和物流等领域的进一步交流合作搭建起友谊的桥梁。

此次“义新欧”发现之旅活动于当地时间20日自西班牙启程，是自“义新欧”班列开通以来，浙江省和义乌市与西班牙共同举办的一次全方位多层次的合作盛会，受到双方的高度重视。西班牙是2019年义乌进口商品博览会的主宾国，为此，西班牙方面派出由马德里商会、巴塞罗那港、阿拉贡对外局、穆尔西亚对外局、西班牙物流协会等政府机构和12个自治区的24家企业组成的代表团，将橄榄油、火腿、红酒、啤酒、巧克力以及护肤品、保健营养品等9大类数百种产品带往义乌，参加本届进口商品博览会，是历年来西班牙参展规模最大的代表团。

据统计，自“义新欧”班列开通以来，西班牙产品向义乌的出口额从2014年的不足160万美元增长至2017年的1010.56万美元。众多西班牙企业不断加大对中国市场的投入，义乌已经成为西班牙企业进入中国市场的“桥头堡”，中西两国地方政府间的合作也在不断深化。23日，西班牙阿拉贡自治区对外局与义乌市进口商会签署战略协议，在义乌开设国内首个西班牙阿拉贡商品永久展销中心，包括百年巧克力品牌LACASA等在内的阿拉贡地区知名品牌入驻展销中心。27日在杭州举办的“浙江-西班牙国际产业投资与贸易对接大会”更吸引了来自经贸、教育、文化、物流、展会、体育等多个领域的浙江企业家与50多位西班牙企业家进行项目洽谈。

近年来，中国和西班牙在经贸领域的联系日益密切，在人文交流领域的往来也日益频繁，此次“义新欧”发现之旅就囊括了西班牙文化界、教育界的代表。“义新欧”发现之旅活动在推动中西双方经贸往来的同时，也正在成为西班牙和义乌市及浙江省加强文化、教育交流的重要平台。

义乌进口商品博览会举办期间，西班牙美食节、西班牙旅游及文化推介会和西班牙特色文艺演出等活动接连登场，精彩纷呈。由西班牙阿尔卡拉大学乐队、北部弗拉门戈表演团体以及“声动西班牙”获奖选手组成的“梦幻西班牙”演出团队所带来的精彩的音乐与舞蹈表演更是受到义乌当地民众的热烈欢迎。

此外，在教育合作领域，义乌工商职业技术学院西班牙研究中心24日正式宣布成立，未来将在中西经贸合作、中西文化交流、中西职业教育合作、浙江经济和浙商群体在西班牙的发展等方面加强区域和国别研究，为中西交流提供有力支持。27日，西班牙马德里康普顿斯大学、萨拉曼卡大学、弗朗西斯科维多利亚大学等5所西班牙高校代表与浙江大学、浙江工业大学、杭州师范大学等9所中国高校代表围绕“‘一带一路’背景下高等教育与城市国际化”和“浙江-西班牙高等教育务实合作”等主题展开交流，就浙江省和西班牙高等教育的未来合作进行了探讨。

义乌西班牙交流基金会主席毛文进表示：“希望通过组织此次发现之旅活动，将西班牙优质的产品、美妙的艺术和文化、优良的教育理念和模式等推介到义乌，让大家领略到一个精彩纷呈的西班牙，拉近义乌与西班牙的距离。未来我们也将继续努力，充分发挥’义新欧’班列的桥梁作用，为中西两国的经贸往来和人文交流做出更多贡献，进一步推动中西双方在经贸、人文等各领域的合作。”

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)