宁夏回族自治区政协主席会见尼日利亚众议院尼中关系委员会主席等政学界人士

人民网阿布贾5月28日电（记者 姜宣） 27日，宁夏回族自治区政协主席崔波抵尼日利亚首都阿布贾访问，分别会见了尼日利亚众议院尼中关系委员会主席尤素福·雅库布、吉加瓦州州长穆罕默德·巴达卢和阿布贾大学副校长克莱门特·阿拉瓦。

雅库布在尼众议院会见了崔波一行。会谈上，崔波祝贺雅库布再次当选议员，对雅库布四年以来对中尼关系所做的贡献表示赞赏，并期待接下来的四年尼中关系委员会在雅库布主持下为推动中尼关系做出新的贡献。崔波简要介绍了宁夏回族自治区情况及政治协商的功能职责等，并表示，中尼两国关系达到了历史新高度，宁夏作为地方政府也将深入寻找双方合作契合点，积极参与到中尼共建“一带一路”的宏伟蓝图去。最后，崔波邀请雅库布适时访问宁夏。

雅库布表示，“一带一路”倡议带动了许多国家的经济发展，中国帮助尼日利亚快速发展基础设施建设，创造了大量岗位，做出了巨大贡献。尼中共同点很多，可以合作的项目也很多，尼中关系委员会将会组织人员赴中国考察，同时也欢迎中资企业来尼投资。

在会见吉加瓦州州长时，双方互相介绍了基本情况，并就农业、医药、矿业、制造业及太阳能技术等方面合作进行了讨论。崔波邀请巴达卢访问宁夏，并参加将于9月在宁夏举行的中国—阿拉伯国家博览会。巴达卢表示将派团适时赴宁夏考察交流，并建议针对有关部门设立专门联系人，进一步探讨深入合作的可能性。

随后，崔波一行来到首都阿布贾大学，会见了副校长阿拉瓦等人，双方在农业、教育等领域展开磋商。阿拉瓦特别提出了在阿布贾大学设立孔子学院的建议，他表示，外语学院包含了大部分流行语种，但最受欢迎的汉语却并没有。“不仅是学生，就连大学教授都想学习汉语！”阿拉瓦说。此外，崔波等人还参观了阿布贾大学农学院科学实验基地，就农业技术合作进行了交流。

会谈期间，驻尼日利亚大使周平剑，宁夏回族治区政协秘书长阮教育、教育厅厅长李秋玲、农业农村厅副厅长晁向阳等一同参加了活动。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)