法国香颂小天后：希望为中法音乐交流做出更多努力

人民网北京5月28日电（肖骁）“大家好，我是乔伊斯”清晰的中文发音引来台下歌迷们一片热烈的掌声。乔伊斯·乔纳森（Joyce Jonathan）, 法国香颂小天后，年纪轻轻的她如今已是法国新民谣领军人物。继2011年之后，她再次来到中国参加中法文化交流之春活动。5月26日北京个人演唱会之前，乔伊斯接受了人民网记者的采访。

弹吉他、电子琴，乔伊斯化身舞台精灵，掀起场下一轮轮热潮。《守护幸福》、《我不知道》、《不需要你》等歌曲更是带动歌迷一次次大合唱。身兼作词、作曲、演唱于一身的乔伊斯，在回答更青睐哪个角色的时候，毫不迟疑的回答“都喜欢”。

7岁开始创作，16岁被唱片公司一眼相中，第一张唱片就包办了创作和演唱，登上法国itunes排行榜亚军，乔伊斯的音乐之路顺风顺水。歌曲轻快明朗，歌词间细腻的生活感悟和对待爱情的态度，让乔伊斯不仅在法国大受欢迎，而且收获了一大票中国歌迷。谈及创作，乔伊斯说 ：“有时候生活会让人倍感压力，甚至失去信心，对我来说，写歌、唱歌是种很好的宣泄方式，帮助我管理情绪，让我变得更美好。”

2010年出版第一张中文专辑，2011年第一次在中国举办演唱会，2017年受邀参加北京卫视的跨年歌会，乔伊斯与中国的情缘不只是这些。她的父母都是中国文化爱好者，乔伊斯小时候曾在中国居住过一段时间, 因此可以说一口流利的中文。“中国对于我来说太熟悉了，尤其是北京，中国人非常热情、大方和真诚。我非常想念这里的美食、这里的文化、这里的一切”。谈及中国这几年的变化，乔伊斯非常感慨：“中国的变化太大了。不但城市道路跟以前完全不一样，而且还建起了许多高楼大厦，尤其人们的穿着打扮，各有特色。我来过中国很多次，每一次都能感受到她在不断发展、不断进步。” 受父母的影响，乔伊斯也十分热爱中国文化，“中国的诗歌、中国的汉字、中国的谚语都蕴含了某种深刻的人生哲理，我非常喜欢。尤其“尊重”两个字，深刻体现在人与人的相处中，我觉得这非常重要。”乔伊斯曾经改编崔健的《花房姑娘》，也和很多中国音乐人合作过：“中国的音乐太美了，优雅动听，朗朗上口。我曾经改编中文歌曲，把自己的歌曲翻译成中文，希望有一天能够把中国的音乐元素融入到自己的创作中。”

今年是中法建交55 周年，中法两国举办了很多纪念交流活动，乔伊斯也尽力投入其中。她表示：“在和中国歌手的合作过程中，我感受到他们的创造力和对音乐的热情，这对我来说是一段难忘的经历，给了我很大的启发。”“中法两国在文化方面有着深厚的友谊和很多相似部分，有很多值得互相学习的地方。我希望以后能更多地参与到中法两国的文化交流活动中，帮助更多的中国人了解法国文化，让更多的法国人了解中国文化的魅力。”

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