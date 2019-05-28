中国向委内瑞拉转交第四批民生物资

人民网加拉加斯5月27日电（记者许放 张卫中）中国政府向委内瑞拉政府提供的第四批民生物资今天下午运抵加拉加斯国际机场。中国驻委大使李宝荣、委卫生部长阿尔瓦拉多主持物资交接仪式并签署交接证书。

李宝荣大使在交接仪式上表示，这批物资为自今年3月底以来中方向委提供总计269吨基础医药物资画上了圆满句号。中方希望并相信上述凝聚中国人民深厚情谊的物资将有助于委人民减轻外部罪恶制裁造成的严重伤害，为委和平稳定和改善民生作出积极贡献。

李宝荣大使强调，中委是真诚互信的好朋友、互利合作的好伙伴。中方对委人民遭遇困境感同身受，坚决反对外部干涉和单边制裁，将继续坚定支持委政府和人民为维护国家主权独立和稳定所作努力，在力所能及的范围内支持和帮助委人民早日实现经济社会持续稳定发展。

李宝荣大使最后表示，今年是新中国成立70周年和中委建交45周年，也是委人民敬爱的领导人——前总统查韦斯首次访华20周年。站在新的历史起点上，双方将本着平等互利、合作共赢、共同发展的原则，继续巩固推进中委传统友谊和各领域交流合作，共同维护国际秩序公平正义，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

阿尔瓦拉多代表马杜罗总统感谢中国政府向委提供民生物资。阿尔瓦拉多说，委中友好关系始于查韦斯总统时代，源远流长，历久弥新。来自中国的医药物资将有力改善委医疗卫生条件，助委抵御美经济金融封锁。委政府将与中国、古巴、俄罗斯、联合国系统等各方保持密切协作，满足社会民生需求。

3月29日，中国政府向委政府提供了第一批民生物资，至今共有四批物资运抵委内瑞拉。此外，中方积极支持国际社会行动，决定向红十字会与红新月会国际联合会捐赠一笔资金用于支持委政府改善医疗卫生条件和保障民生需求。

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