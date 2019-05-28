中国赴黎巴嫩维和部队完成第17次轮换交接

权力交接仪式上维和官兵军姿挺拔、斗志昂扬。 孙帅摄

人民网开罗5月28日电（记者周輖）贝鲁特消息：27日晚，中国第17批与第18批赴黎巴嫩维和部队，在黎南部省提尔市辛尼亚村的维和营地举行指挥权力交接仪式。联合国驻黎巴嫩临时部队司令斯蒂法诺·德尔·科尔、中国驻黎巴嫩大使王克俭、联黎部队友军、黎巴嫩政府军、当地及华人华侨代表等200余人参加。

科尔在中国第17批赴黎维和部队指挥长石鸿辉和第18批赴黎维和部队指挥长高朝宁的陪同下，对中国赴黎维和部队进行检阅。随后，联合国会旗、黎巴嫩共和国国旗、中华人民共和国国旗相继升起，全体人员庄严敬礼。最后，科尔从石鸿辉手中接过联合国会旗，郑重交到高朝宁手中，这标志着中国赴黎维和部队顺利完成第17次轮换交接。

科尔在致辞中高度肯定了中国维和部队为南黎地区的和平稳定作出的重要贡献。他说，中国维和部队是联黎履行职能使命的一支重要力量，他们以专业的军事素养、出色的执行能力、积极主动的工作态度和兢兢业业的献身精神，赢得了联黎部队和当地各界的广泛赞誉。

新任指挥长高朝宁表示，维和官兵一定会牢记使命、敢于担当、积极作为，模范遵守联合国宪章，加强与各维和部队之间的密切协作，不畏艰险、精益求精、排除万难，完成好各项任务，努力为维护南黎地区的持久和平作出积极贡献。

据悉，中国第17赴黎维和部队自2018年5月轮换部署以来，完成17条通道维护、25个蓝桶勘察，清排雷区7080平方米，排除地雷1410枚；完成弹药销毁场和Z10道路等70余项建筑施工；累计接诊病人1万余人次。部队410名官兵全部被联合国授予“和平荣誉勋章”，维和部队及三支分队首次全建制获得最高集体荣誉“联黎嘉奖”，指挥长石鸿辉被黎巴嫩政府军授予“军中勇士”勋章。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)