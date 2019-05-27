《世代友好——纪念中俄建交70周年文集》在京发布

人民网北京5月27日电 为纪念中俄建交70周年，《世代友好——纪念中俄建交70周年文集》文集（中俄文版）首发式25日在俄罗斯联邦驻华大使馆举行。中俄友好、和平与发展委员会主席戴秉国，俄罗斯驻华大使杰尼索夫，外交部副部长乐玉成，中俄双方老朋友及媒体等100多人出席了首发式。

参与文集写作的共有来自中俄双方的31位作者，他们讲述了自己亲身经历历史事件的细节和两国人民之间的友好故事。

该书是在中国外交部欧亚司和俄罗斯驻华使馆的支持下，由中俄友好、和平与发展委员会老朋友理事会编撰而成。中俄友好、和平与发展委员会主席戴秉国为文集题词。中国驻俄罗斯大使李辉和俄罗斯驻华大使杰尼索夫应邀作序。

首发式上，杰尼索夫大使指出，今年正值俄中建交70周年，两国关系发展势头良好，在政治、经济、文化各领域的合作进一步加深。对此，他感谢历任外交官和各界人士对俄中关系发展做出的贡献。

乐玉成副部长在致辞中分享了自己的感受。他说，这本文集记录了中俄各界人士的交往趣事，语言轻松活泼，内容翔实，相信一定会得到读者的喜爱。希望双方将两国70年外交的宝贵经验、两国人民友好理念传承的接力棒一代代传递下去。 （实习生 方庆乔）

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