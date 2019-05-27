泰国国家旅游局携手支付宝，吸引高端中国游客来泰旅游

人民网曼谷5月27日电（记者赵益普）5月27日，泰国国家旅游局局长育塔萨·素帕颂在泰旅局大厦主持泰旅局与支付宝（杭州）信息技术有限公司的合作意向书（LOI : Letter of Intent）签署仪式。双方将致力于通过网络渠道，吸引更多高端中国游客来泰国旅游，并共同为入境中国游客提供便利服务。

育塔萨·素帕颂局长表示，泰旅局非常高兴有机会和支付宝（杭州）信息技术有限公司合作。支付宝是全球大型的网络金融服务提供商，旅游局与支付宝公司签署意向书，源于双方均认为可以就未来长期战略达成合作，相信通过双方更为密切的合作，将能为来泰旅游的中国游客提供更好的便利服务，也必将吸引更多高品质中国游客来泰旅游。与此同时，也势必进一步加深 泰国旅游促进部门与中国旅游行业的合作。

支付宝（杭州）信息技术有限公司是蚂蚁金服旗下的国际性网络支付服务平台，用 户高达9亿人，并呈进一步增长趋势。此次泰旅局与支付宝签署意向书 (LOI)，将促进双方就吸引中国高消费能力游客来泰旅游、消费达成深入合作，让游客获得更便捷的服务和安全的保障。

据悉，2018年全年来泰中国游客达到10552000人次，比上一年增长7.2%；为国家创造旅游收入5864亿7100万铢，同比增幅达到12.6%。通过通过上述合作，相信今年旅游人数及旅游收入增长将能达成预期目标。

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