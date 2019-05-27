刚果（金）西部沉船造成至少30人死亡

金沙萨消息：刚果（金）军方26日宣布，该国西部25日夜间发生沉船事故，已造成至少30人死亡，另有200余人失踪。
刚果（金）军方说，一艘载有约400人的船只25日夜间在马伊恩东贝湖上遭遇大风后沉没。事故发生后，军方参与救援，截至26日晚间已打捞出30具遇难者遗体，另有163人获救，其余200余人失踪。
据调查，沉船上搭载的乘客比平时多了约一倍，由于船上缺少救生器材，事故发生后造成众多人员死亡。
刚果（金）境内河流湖泊密布，乘船是当地居民出行的主要方式之一。由于船只破旧和超载等原因，沉船事故时有发生。（记者 王松宇）
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