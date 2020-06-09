原标题：

新华社布拉柴维尔6月8日电 综述：中国医疗专家组在非洲三国协助抗疫获赞誉

新华社记者王松宇

6月8日，中国抗疫医疗专家组结束在刚果（金）、刚果（布）及圣多美和普林西比三国的协助抗疫工作。在近一个月的时间里，专家组一行12人在上述三国与当地卫生机构分享中国防控新冠疫情经验，广获赞誉。

每到一个国家，专家组都不辞辛苦，实地走访当地医疗机构和新冠定点收治医院，与有关机构举行抗疫交流会议，结合中国经验和当地实际情况提出合理疫情防控建议。专家组还为当地华侨华人举办防疫讲座，进行科普培训。

专家组在三国共走访了26家医疗机构，开展培训84场，培训医卫人员1413人次。专家组组长王俊辉告诉新华社记者，这三个国家疫情形势不同，专家组认真了解情况，结合各地不同特点，提出切实可行的防控建议。另外，随着各地不同程度地开始复工复产，专家组还分享了继续严格落实防控措施的关键经验。

刚果（金）外长通巴高度评价中国专家组的工作。他指出，中方向非洲派遣了多个医疗专家组，帮助医疗体系薄弱的非洲国家抗击疫情，充分说明非洲和中国的友谊是真诚的。

刚果（金）抗疫协调委员会负责人、国家生物医学研究所所长穆延贝说，中国在抗击疫情方面不断取得重大成果，积累了很多宝贵经验，值得学习和借鉴。中国派出抗疫专家组奔赴世界各地，促进国际社会共同抗击疫情。

刚果（布）总理穆安巴在会见专家组时说，中国专家的到来恰逢其时，极大增强了刚果（布）的抗疫能力，进一步深化两国卫生领域合作。“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里很清楚。”

刚果（布）卫生部长米科洛说，中国专家组的到来正逢刚果（布）疫情不断扩散、抗疫压力增大之时，中方在预防、检测和诊疗等方面的经验有效提高刚果（布）对疫情的防控能力。

专家组在刚果（布）期间还访问了世卫组织非洲区域办事处。世卫组织非洲区域主任穆蒂就中国政府对世卫组织和非洲国家提供的宝贵支持表示感谢，表示将不断加强同中国在疫情防控领域的经验交流。

圣普总理热苏斯在会见专家组时指出，中方的友好之举是两国高水平友好合作的具体体现，凸显中国对非洲抗疫斗争的无私贡献。

圣普卫生部长内韦斯说，中方专家组成员涉及多个学科，为非洲提供了学习借鉴抗疫经验的宝贵机会，圣普医务人员受益匪浅。

(责编：张信凤、刘洁妍)