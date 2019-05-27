宁夏回族自治区代表团赴中地海外尼日利亚公司考察交流

人民网阿布贾5月26日电（记者 姜宣） 26日，宁夏回族自治区代表团一行18人在宁夏政协主席崔波带领下，赴中地海外尼日利亚公司下属企业绿色西非农业有限公司考察，双方交流在非洲开展农业项目经验，探讨实施有关农业合作的可行性，驻尼日利亚大使周平剑、自治区政协秘书长阮教育、教育厅厅长李秋玲、宁夏农业农村厅副厅长晃向阳、驻尼日利亚大使周平剑、中地海外农业发展有限公司总经理王淼、中地海外尼日利亚公司国管部副总经理樊孝静、自治区政协委员代表及绿色西非农业有限公司等有关人员参加了交流研讨。

崔波科班农业技术出身，他不仅听取了中地海外的介绍，还来到农业公司农业示范园的田间地头，与专家们广泛交流，从杂交水稻育种谈到奶牛养殖，从木薯加工谈到蘑菇培育，并针对自己熟悉的领域给予了专门指导。他指出，非洲农业产业发展前景广阔，要从品种实验、技术推广、产品回收及加工成品等方面下功夫，力争产生技术革新的效果。

崔波对中地海外企业发展模式表示赞赏。他说，农业属于公益性事业，中国企业到海外搞农业坚持十几年非常不容易，特别是在非洲，事实上为中非交流做出了很大贡献。宁夏也希望在“一带一路”指引下，带领企业走出去，为中非发展做出自己的贡献。

周平剑指出，民以食为天，农业对当地影响巨大，政府高度重视农业发展，甚至布哈里总统2016年赴中国与习近平主席见面时谈的第一个项目便是农业。同时，农业带有公共服务的性质，长期坚持下去将会对两国关系产生重要的推动作用。

王淼表示，中地海外农业板块立足本地市场求生存，世界市场求发展，建立了三级平台，包括信息技术交流研究的NGO平台、技术引进及双向贸易平台，以及与当地产业的合作平台，未来将以产业为导向打开从研发直至销售的通道。

樊孝静表示，中地海外长期扎根非洲，期待能够利用企业的海外经验助推宁夏企业来到尼日利亚投资创业，帮助兄弟企业共同发展、共同进步。

交流会后，在崔波、周平剑等人见证下，晃向阳与王淼分别代表宁夏农业农村厅与中地海外农业发展有限公司，就共同推进宁夏优势特色农业进入尼日利亚的交流合作签署了协议。

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