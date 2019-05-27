第18届“汉语桥”大学生中文比赛乌克兰赛区决赛在基辅举行

人民网基辅5月26日电（记者 谭武军）第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛乌克兰赛区决赛25日在乌首都基辅举行。

本届比赛共有来自基辅、哈尔科夫、敖德萨、扎波罗热和利沃夫五大乌克兰城市的22名大学生参赛。据中国驻乌克兰使馆文教处一秘王大军介绍，今年的比赛形式与往年不同，来自敖德萨国立大学中国文化中心、基辅国立语言大学孔子学院、哈尔科夫国立大学孔子学院、扎波罗热国立大学孔子学院、基辅国立大学孔子学院、南方师范大学孔子学院的选手们组成6个代表队，通过团队和个人表现相结合方式决出最终胜者。

中国驻乌克兰使馆参赞张文伟应邀出席并致辞。张文伟表示，本次“汉语桥”世界大学生中文比赛是第18届比赛。在中国，18岁是法定成年的年龄，是一个人从青涩到成熟的岁数。“汉语桥”比赛在乌克兰举办得越来越成熟，“汉语热”也在乌克兰持续升温。“汉语桥”的成长，“汉语热”的升温，为培养乌克兰汉语人才和推动中乌关系发展提供了肥沃土壤，创造了良好条件。

比赛中，选手们围绕“天下一家”主题，进行了团体主题演讲、个人即兴演讲、个人知识问答、团体风险问答和团体才艺展示等5个环节的角逐。最终，基辅国立语言大学三年级学生捷佳娜·米格林夺得总分第一名，她将代表乌克兰参加在北京举行的总决赛。

一年一度的“汉语桥”世界大学生中文比赛由中国国家汉办主办。本届乌克兰赛区决赛由基辅国立语言大学孔子学院、中国驻乌大使馆文教处共同承办。

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