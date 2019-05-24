江铃汽车南非发布两款新品 获当地用户欢迎

人民网约翰内斯堡5月23日电 （王磊）南非当地时间5月23日，江铃汽车（JMC）在约堡米德兰会议中心举行新品发布会，吸引了近百名当地经销商、买家参加。来自中国驻约翰内斯堡总领馆、中资企业代表以及媒体也出席了当天的发布会。

当天共发布了两款产品，分别是最新款Vigus 5皮卡以及全新平台轻型载货车Carrying Plus。

据江西江铃进出口有限责任公司副总经理梁波介绍，Vigus 5皮卡的动力传动系统以及整体坚固性进一步加强，并提高了驾驶舒适性，而江铃提供的三年或10万公里以及六年或6万公里的服务计划进一步确保消费者可以无忧驾驶。

而随着平台轻型载货车Carrying Plus的推出，江铃将在南非市场变得更有“分量”。Carrying Plus拥有4吨的有效载重，而价格则低于30万兰特，其中还包括3年或9万公里的安全性服务计划和5年或15万公里的保险，同时提供了平板货箱，自卸车，箱式货车及冷藏车等专用车辆。

江铃汽车是中国商用车行业最大的企业之一，同时也是中国汽车行业重点骨干企业和国家汽车整车出口基地企业。据江西江铃进出口有限责任公司非洲部总经理戴维平介绍，目前在南非的轻型卡车市场，江铃的市场占有率排名第三，位列中国品牌第一。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)