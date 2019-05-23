德国洪堡大学将与中国共建高校衍生企业项目

德国洪堡大学创新中心与四川省发展和改革委员会签署共建德中高校衍生企业项目协议。 人民网记者 冯雪珺摄

人民网柏林5月22日电（记者 冯雪珺）当地时间22日，德国洪堡大学创新中心与四川省发展和改革委员会签署合作协议，将共建德中高校衍生企业项目，为德国高校孵化的初创企业提供更多与中国市场合作的创新机遇。

“德国高校看重中国创新发展能力。”作为德国知名高校，洪堡大学创新中心主任弗尔克·霍夫曼告诉记者，柏林目前是欧洲第二大创新城市，初创企业活力很强。但同时，德国的用户市场相对保守，尤其对消费端创新产品接受度有限。“众所周知，中国近年来的创新速度快、更新周期短。如果我们学生成立的初创企业可以到中国去学习，感受创新氛围，收集用户体验，将带来巨大帮助。”

当天，中德（蒲江）中小企业合作区柏林办事处揭牌仪式同时举行。InnoEU欧洲创新平台总裁巴尔特斯博士指出，越来越多具有国际视野的德国初创企业希望了解中国、寻找合作机遇。中国幅员辽阔，德国需要更多类似项目、中国地方机构的柏林办事处，来帮助德国企业寻找具体的合作机遇。

四川省商务厅厅长刘欣表示，德国是“一带一路”倡议沿线重点国家，中德经贸关系历来在中欧经贸关系中发挥着引领和示范作用。成都市蒲江县委书记刘刚指出，在柏林设立办事处，意味着成都和柏林两座城市在增进友谊、加强合作方面又掀开了新的一页。

柏林市经济能源与企业部对外贸易部官员贝蒂纳·海纳恩表示，中国是德国最重视的海外市场之一，其创新潜力、发展潜能有目共睹。柏林市政府非常重视与中国内地的合作机会，将提高大力支持，致力于扩大柏林和四川省的对接合作，进一步促进中德间的友好合作交流，让德国人民近距离了解四川省乃至中国西部。

德国先进工业科技研究院主席托马斯·诺丁告诉记者，尽管美国政府采取贸易保护主义，甚至对中国部分企业采取技术“断供”措施，他仍然对中国的创新能力抱有信心，德中创新领域合作落地的项目也越来越多：德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会在中国成立首个科研机构，库卡机器人授权研究院落户四川……诺丁表示：“从某种程度上来说，这是对中国举国自主创新的一次激励，也给了德国与中国增进合作的机会。”

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)