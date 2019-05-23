德国洪堡大学将与中国共建高校衍生企业项目

人民网柏林5月22日电（记者 冯雪珺）当地时间22日，德国洪堡大学创新中心与四川省发展和改革委员会签署合作协议，将共建德中高校衍生企业项目，为德国高校孵化的初创企业提供更多与中国市场合作的创新机遇。
“德国高校看重中国创新发展能力。”作为德国知名高校，洪堡大学创新中心主任弗尔克·霍夫曼告诉记者，柏林目前是欧洲第二大创新城市，初创企业活力很强。但同时，德国的用户市场相对保守，尤其对消费端创新产品接受度有限。“众所周知，中国近年来的创新速度快、更新周期短。如果我们学生成立的初创企业可以到中国去学习，感受创新氛围，收集用户体验，将带来巨大帮助。”
当天，中德（蒲江）中小企业合作区柏林办事处揭牌仪式同时举行。InnoEU欧洲创新平台总裁巴尔特斯博士指出，越来越多具有国际视野的德国初创企业希望了解中国、寻找合作机遇。中国幅员辽阔，德国需要更多类似项目、中国地方机构的柏林办事处，来帮助德国企业寻找具体的合作机遇。
四川省商务厅厅长刘欣表示，德国是“一带一路”倡议沿线重点国家，中德经贸关系历来在中欧经贸关系中发挥着引领和示范作用。成都市蒲江县委书记刘刚指出，在柏林设立办事处，意味着成都和柏林两座城市在增进友谊、加强合作方面又掀开了新的一页。
柏林市经济能源与企业部对外贸易部官员贝蒂纳·海纳恩表示，中国是德国最重视的海外市场之一，其创新潜力、发展潜能有目共睹。柏林市政府非常重视与中国内地的合作机会，将提高大力支持，致力于扩大柏林和四川省的对接合作，进一步促进中德间的友好合作交流，让德国人民近距离了解四川省乃至中国西部。
德国先进工业科技研究院主席托马斯·诺丁告诉记者，尽管美国政府采取贸易保护主义，甚至对中国部分企业采取技术“断供”措施，他仍然对中国的创新能力抱有信心，德中创新领域合作落地的项目也越来越多：德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会在中国成立首个科研机构，库卡机器人授权研究院落户四川……诺丁表示：“从某种程度上来说，这是对中国举国自主创新的一次激励，也给了德国与中国增进合作的机会。”
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】