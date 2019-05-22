海滩、荒野、主题公园：佛罗里达州是家庭度假的理想选择

佛罗里达州每年有超过220天的日晒、825英里的美丽海滩、150多个州立公园和数十个野生动物保护区。它还拥有世界级的景点，如沃尔特迪斯尼世界、肯尼迪航天中心、代托纳国际赛道、屡获殊荣的高尔夫球场，以及一流的商店。

这就是为什么佛罗里达州是家庭度假的理想选择。

主题公园

阳光之州拥有众多公园，其中许多都位于奥兰多（Orlando），这个世界主题公园之都。

体验华特迪士尼世界（Walt Disney World）的魔力，40平方英里的惊险娱乐--四个独立的主题公园和两个水上公园，包括神奇王国与灰姑娘城堡，以及有着暮光之城恐怖塔和玩具总动员疯狂骑行的好莱坞影城。

在奥兰多环球影城，有令人惊叹的游乐设施，包括哈利波特与逃离古灵阁，以及难以置信的绿巨人过山车。

坦帕的布希花园之旅也很美妙。在这里，你可以找到一些当地最好的过山车，以及12,000只动物，其中数百只在占地65英亩的塞伦盖蒂平原栖息地自由漫步。

无论是大孩子、小孩子、年轻人还是老年人，佛罗里达州的主题公园适合每个人。

海滩

如果喜欢沙滩，佛罗里达州就是最佳选择，它拥有825英里的海滩，其中包括西海岸的克利尔沃特海滩（Clearwater Beach），该海滩被TripAdvisor旅游网站评为2019年全国最佳海滩。

另一个令人惊叹的海滩区是位于该州最西北角的150英里长的白色沙滩。

位于西海岸南部的萨尼贝尔岛（Sanibel Island）是一个贝壳猎人的天堂，在那里你可以找到几个世界级的海滩。

如果想要享受纯粹的魅力，可以前往Lummus公园，那里有南海滩着名的海洋大道。

潜水和水上运动

佛罗里达州是潜水员和浮潜者的天堂，水下景观令人叹为观止。

让自己沉浸在佛罗里达州令人难以置信的海底世界中，300平方英里的比斯坎国家公园（Biscayne National Park）有令人惊叹的珊瑚礁，约翰彭尼坎普珊瑚礁州立公园（John Pennekamp Coral Reef State Park ）是美国的第一个水下公园。

该州还有许多残骸可供探索，在彭萨科拉的一艘900英尺长的航空母舰，皮尔斯堡的西班牙大帆船以及劳德代尔堡的货轮等。

喜欢水上运动？可以在奥兰多的300多个湖泊中进行滑水，在僻静的Curry Hammock州立公园进行风帆冲浪、划皮划艇等。

自然与野生动物

为狂野的时代做好准备，因为佛罗里达州有大量的原始亚热带荒野。

欢迎来到令人敬畏的大沼泽地国家公园（Everglades National Park），这里有7,800平方英里的湿地，最好乘坐气垫船，沼泽车，自行车探索，如果你想真正接触这无与伦比的风景，可以乘坐独木舟。Hell's Bay Paddling Trail和10,000 Islands地区非常适合划船。

大沼泽地拥有120种树木，300多种鸟类，以及美洲短吻鳄，佛罗里达黑豹和西印度海牛。

热衷于徒步旅行的人可以前往奥卡拉国家森林（Ocala National Forest），那里有数百英里的美丽森林小径。

食物，饮料和夜生活

在佛罗里达州吃饭可不只是主题公园的快餐。

该州实际上有一个巨大的“locavore”美食场所，餐厅专注于采用当地种植的食材烹制菜肴。

在奥兰多，餐馆包括Ravenous Pig，Smiling Bison，K Restaurant，Cask＆Larder和Rusty Spoon都热衷于烹制本地采购的食材。

在那里你也会发现对外卖车上的饭菜也很感兴趣，那就像食物卡车一样。

佛罗里达州也开放拥抱工艺饮料运动。从塔拉哈西的Proof Brewing Company到坦帕的Cigar City Brewing，全州有超过200家精酿啤酒厂。

世界级的购物

你想要世界级的购物？

位于国际大道北端的充满活力的Millenia购物中心等有着一系列令人眼花缭乱的高档商店，不下150家，包括Versace，Bvlgari和Jimmy Choo等高端精品店以及全美最受欢迎的精品店Abercrombie＆Fitch和Pottery Barn。

或者前往奥兰多的佛罗里达购物中心，距离机场和迪士尼乐园只有几分钟的路程。拥有很多购物商店，以及纹身店、水疗中心和一系列餐馆。

在海岸的另一边，可以在圣彼得堡找到诱人的购物选择，如史诗般的哈斯拉姆书店和周六早市，包括农民在内的200多家供应商出售他们的商品和农产品。

肯尼迪航天中心

佛罗里达州提供了一个真正属于这个世界的景点--肯尼迪航天中心。

这是该州最受欢迎的旅游景点之一。

在这里你可以看到火箭和卫星以及双发射台。

此外，你可以听听真正的宇航员讲有关在太空中生活和工作的真实故事。这是地球上唯一可以获得这种体验的地方。

高尔夫球

佛罗里达州有多达1,250个高尔夫球场，从热情的业余爱好者到成熟的专业人士，都很适合。

有一些可以看到波光粼粼的海岸线，如Hammock海滩度假村的海洋球场。还有拥有棕榈树和湖泊的球场，如位于Bowling Green乡村的Streamsong度假村。

如果您是高尔夫球迷，圣奥古斯丁的世界高尔夫名人堂将是必游之地。

(责编：燕勐、杨牧)