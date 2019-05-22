人民网北京5月22日电 孟夏时节，草木芳菲。5月21日，在舒缓悠扬的《茉莉花》和高亢激昂的《降B大调第十七号弦乐四重奏》交织绕梁间，“跨越大洋·心灵交响”——纪念中美建交40周年公益音乐会在中国宋庆龄科技文化交流中心未来剧场成功举办。中国宋庆龄基金会主席王家瑞等数百位嘉宾欣赏了音乐会。

当晚，费城交响乐团与中国国家大剧院管弦乐团的音乐家门共同演奏了莫扎特的《降B大调第十七号弦乐四重奏》、罗伯特·舒曼的《A小调第一号弦乐四重奏》等世界名曲，以及中西合璧令人耳目一新的《瑶族舞曲》、《二泉映月》和《茉莉花》，音乐的语汇，跨越大洋，让彼此相通。费城交响乐团高级顾问卜励德表示，人文交流是中美友好的基础与动力，通过音乐和文化来促进两国人民友好，是费城交响乐团一直以来不变的重要使命。

音符在剧场中飞跃，观众们不由自主地伴着韵律打着节拍，仿若沉浸在音乐的海洋里。世界顶级乐团间的碰撞演绎相得益彰，演出结束时，全场报以长久、热烈的掌声 。

今年是中美建交40周年。长期以来，中国宋庆龄基金会以文化、体育等公益项目为纽带，加强中美民间交往和人文交流，增进两国人民的友好。此次公益音乐会正是以音乐为媒，架起中美文化桥梁、推动两国人民友好的又一次有意义的交流。

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