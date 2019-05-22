中企成功收购哈萨克斯坦最大汽车工业集团

人民网比什凯克5月21日电（记者 周翰博）库斯塔奈消息：21日，中国通用技术集团所属中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）、安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）联合收购哈萨克斯坦阿鲁尔汽车工业集团签约仪式在库斯塔奈州举行。完成收购后，中机公司和江淮汽车以51%的股份成为哈最大规模汽车工业集团的控股股东。

中企收购阿鲁尔集团项目得到了哈方领导人的高度关注。签约当天，哈总统托卡耶夫专程赴库斯塔奈，深入阿鲁尔集团汽车工厂参观调研。参观过程中他指出，中机公司和江淮汽车与阿鲁尔集团的合作是哈“光明之路”新经济政策与“一带一路”倡议融合对接的重要成果，是产能合作的典范。期待中哈双方发挥各自优势，在运营好阿鲁尔集团汽车业务的基础上，积极探索更多领域的务实合作，为促进两国经贸往来做出贡献。

中机公司董事长阮光表示，未来中哈双方将着重做好改革优化和内部管理工作，努力提高阿鲁尔集团汽车产量和本地化率，持续提升产品质量和品牌优势，尽早实现企业经营管理的良性循环，努力打造高起点、高标准、高质量、高效率的示范性合资企业，通过互惠互利和共同发展，为中哈两国人民的造福，为实现“共商、共建、共享”的美好未来贡献力量。

江淮汽车总经理项兴初表示，此次收购已经成为江淮汽车开发关税同盟市场和中亚市场国际化战略的重要起点。江淮汽车将继续通过引入产品、技术和管理，为哈汽车工业发展提供重要动力，为哈广大消费者提供最好的产品，为中哈双方股东创造最大的利益，更为中哈两国长远合作做出重要贡献。

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