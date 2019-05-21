海岸线酒店 愉快公路旅行中的最佳落脚点

Nobu Kyokan酒店的简约内饰。拥有16间客房的度假酒店位于海滩上，享有马里布码头的梦幻景致。

沿着加利福尼亚海岸行驶是世界上最伟大的公路旅行之一，在数千名英国人的必做清单上占有很高的位置。

但是，不要在沉闷的旅馆里破坏沿海岸公路旅行的梦想， 这里的旅行住宿基本指南，将使你的旅行因各种正确的选择而令人难忘。

珍珠酒店，洛玛角

洛玛角的珍珠酒店（The Pearl），是有着经典的23间客房的汽车旅馆，位于洛马角（Point Loma）的码头后面，经过了时髦而又富有爱心的改造。

20世纪60年代的游泳池仍然在这里。客房拥有凉爽的复古氛围，配有家具和彩色壁纸。新娘房设有可俯瞰游泳池的私人阳台。

周三晚上，客人可以在游泳池畔享用鸡尾酒并在户外投影仪上观赏经典电影。

Torrey Pines旅馆，拉贺亚

Torrey Pines旅馆，这个瑞士小木屋风格的奇迹就在圣地亚哥高速公路附近，靠近冲浪中心拉贺亚（La Jolla）。

这个驿站拥有两间带阳台的餐厅，阳台可俯瞰游泳池、海洋和高尔夫球场。

客房和套房非常宽敞，配有深色木制家具，享有海景。

距离占地2000英亩的Torrey Pines州立公园及其壮观的悬崖小径仅有20分钟步行路程。

The Inn，兰乔圣菲

The Inn，这个拥有100个房间的牧场建于1922年，感觉就像当地的聚会场所。每间通风的小屋均配有坚固的特大号床。

前往舒适的亨斯迈酒吧（Huntsman Bar），尝一杯烟熏鸡尾酒，然后前往盖茨比风格的餐厅品尝美食。

酒店设有带铜浴缸的露天spa中心，距离Solana海滩仅有10分钟车程。

威尼斯海滩别墅，威尼斯海滩

威尼斯海滩别墅（Venice Beach House），这座九居室的住宅在当地被称为威尼斯海滩的绿洲，是一座私人海滨别墅，于1911年建造。郁郁葱葱的花园保留私人住宅的感觉。

你可以在附近的咖啡馆享用冰沙，然后前往威尼斯海滩运河，或沿着电动滑板车的木板路径漫步。

香格里拉大酒店，圣莫尼卡海滩

圣莫尼卡海滩的香格里拉大酒店近年来进行了重新改造，但原有的20世纪30年代升降机和电木手机仍然存在，客房拥有自助式公寓氛围，设有俯瞰海滩的阳台。

在亚利桑那大道附近的农贸市场购物，再请酒店的厨师在你的私人厨房烹饪。还可以在圣莫尼卡唯一的屋顶酒吧订购鸡尾酒。

Nobu Ryokan，马里布

马里布的Nobu Kyokan酒店，在这个有着独特的16间客房的海滨度假胜地，你会发现一个日本风格的极简主义杰作。

最好的小屋风格客房直接坐落在海滩上，享有马里布（Malibu）码头的景致。所有客房均配有奢华设施，如iPad、遥控壁炉和加热式厕所。

附近的Nobu餐厅提供新鲜的寿司。

Belmond El Encanto，圣巴巴拉

Belmond El Encanto酒店曾经是一个嬉皮士公社，现在是一个位于七英亩幽静花园中的休闲场所，可以欣赏到美国里维埃拉的景色。

酒店设有92间客房和套房，均拥有典雅的内饰和阳台。

El Capitan Canyon，中央海岸

热衷于回归自然，但没有传统露营的不适。位于圣巴巴拉以北20英里的El Capitan Canyon提供162个小木屋和蒙古包，坐落在一片有着野生动物、小溪的繁茂树木中。

大多数小屋都设有厨房和淋浴。这还有一个储藏丰富的必需品商店。客人还可以乘坐海滩巡洋艇，前往海岸公路另一侧的El Capitan海滩。

Alisal牧场，索尔万

壮观的Alisal牧场，占地10000英亩，位于索尔万（Solvang）附近的山谷中。

通风的房间和套房是配有质朴的木制家具。

在泳池边选择一个原始牛仔小屋，然后与牧场主一起去骑马，享受穿过沼地的感觉。

当你在湖边野餐时，要留意鸬鹚和鹰。这个地方非常适合喜欢大自然的家庭。

Lucia Lodge，中央海岸

Lucia Lodge，位于海岸旁狭窄的岩石平台上，这些看似不稳定的小屋保留了其开拓精神。

配有户外休息区，非常适合观赏鲸鱼。7号，8号，9号和10号客房享有海岸180度的景致。

拿着一瓶葡萄酒，沿着10号客房后面的蜿蜒小径可以前往悬崖边缘的野花绿洲，神奇。

Ventana, 大苏尔

隐藏在大苏尔（Big Sur）南部的空地内，Ventana的建筑与景观完美融合。

60间木镶板客房可供选择，所有客房均设有开放式壁炉、户外淋浴和吊床。Vista Hot Tub套房拥有独自的室内和室外按摩浴缸。

在游泳池旁可俯瞰周围的森林。

Post Ranch酒店，大苏尔

Post Ranch酒店，有39间客房，两个无边泳池和五个现场跑车供客人使用。

酒店内的Sierra Mar餐厅是加利福尼亚州最美丽的餐厅之一，玻璃墙可以欣赏到令人惊叹的一览无余的美景。

Glen Oaks 汽车旅馆，大苏尔

Glen Oaks 汽车旅馆建于20世纪50年代，拥有设备齐全的小屋，可满足各种预算要求。酒店地理位置优越，方便客人探索大苏尔。

客人可以在豪华的浴缸中欣赏树栖奇观。客人还可以选择大苏尔河（Big Sur River）旁的一个更偏远的小屋，那里的红木很棒。东边的小屋有一个摇摆的椅子，有着亲切的氛围。

Valley Ranch，卡梅尔

卡梅尔的Valley Ranch，这个受欢迎的世外桃源坐落在一个有着繁茂樱花和日本橡树的绿色山谷中，距离卡梅尔20分钟路程。

套房有4间卧室，户外浴池非常适合观星。还有个巨大的健身房和布尔斯球场。

(责编：燕勐、刘洁妍)